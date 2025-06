C'era una volta a... Hollywood, il sequel aggiunge Yahya Abdul Mateen II al cast

News Cinema

Anche Yahya Abdul Mateen II darà un contributo al sequel di C'era una volta a... Hollywood con protagonista lo stuntman Cliff Booth.

Il sequel di C’era una volta a… Hollywood continua ad ampliare il suo cast e questa volta ha pescato un nome dritto dall’universo di supereroi. Il fortunato in questione è Yahya Abdul Mateen II, che il pubblico avrà imparato a conoscere nel franchise di Aquaman e che tra non molto farà il suo debutto anche nell’universo avversario, quello Marvel, con Wonder Man. Stando alle recenti novità emerse, le avventure di Cliff Booth potranno contare anche su Yahya Abdul Mateen II.

C’era una volta a… Hollywood, Yahya Abdul Mateen II si unisce al cast del sequel

Ad oggi il sequel di C’era una volta a… Hollywood è ancora sprovvisto di titolo ufficiale, così come non è chiara qual è la trama nel dettaglio. Quel che è certo è che Quentin Tarantino non si occuperà della regia, com’è accaduto per il primo film, passando il testimone a David Fincher, che collaborerà con Netflix per la realizzazione di questa nuova storia. Ciò significa che Brad Pitt riprenderà il ruolo di Cliff Booth, introdotto in C’era una volta a… Hollywood come stuntman di fiducia di Rick Dalton, una star hollywoodiana in declino che accetta di recitare in una nuova serie western per ripristinare la sua popolarità. Cliff è sempre stato al suo fianco: non è soltanto la sua controfigura, ma è anche il suo tuttofare ed un amico fedele nel momento del bisogno. Ed è proprio su questa figura magnetica e misteriosa che si focalizzerà il secondo film.

Nel cast è stato coinvolto anche Yahya Abdul Mateen II, attore apparso in Aquaman nel ruolo del malefico Black Manta e che ha ripreso lo stesso ruolo nel sequel Aquaman e il Regno Perduto. Non è chiaro chi interpreterà nel sequel di C’era una volta a… Hollywood, ma si vocifera che potrebbe interpretare un ruolo simile a quello del giocatore di football e attore Jim Brown.