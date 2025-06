C'era una volta a... Hollywood, Elizabeth Debicki e Scott Caan nel cast del sequel

News Cinema

Il sequel di C'era una volta a... Hollywood continua ad ampliare il suo cast: accanto a Brad Pitt, ci saranno anche Elizabeth Debicki e Scott Caan.

Il sequel di C'era una volta a... Hollywood sta ampliando il suo cast. Pur facendo a meno di Quentin Tarantino, il prossimo progetto con protagonista Cliff Booth di Brad Pitt potrà contare sulla guida alla regia di David Fincher. Ed è recentissima l’aggiunta di due nuove stelle al cast.

C'era una volta a... Hollywood 2, anche Elizabeth Debicki e Scott Caan nel cast del sequel

Nonostante la trama sia ben sigillata, è stato rivelato che Elizabeth Debicki di The Crown e Scott Caan faranno parte del film e affiancheranno Brad Pitt, che riprenderà il ruolo del celebre stuntman Cliff Booth, diventato una vera e propria leggenda. Introdotto in C'era una volta a... Hollywood, Booth è stato introdotto come la controfigura della star hollywoodiana Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio, un attore che nonostante la forte popolarità degli anni teme la disgrazia e, per questo, accetta di recitare in una nuova serie tv western interpretando il villain di turno. Booth, dal suo canto, non si limita ad essere semplicemente la sua controfigura, ma è il suo tuttofare e probabilmente il suo unico, vero amico. Neanche Booth se la passa benissimo: non trova lavoro facilmente perché si vocifera che abbia ucciso sua moglie. Vive per conto proprio in una roulotte con il suo pitbull a fargli compagnia, ma trascorre molto tempo a casa del suo amico VIP. Il sequel si concentrerà principalmente su Booth e coinvolgerà altri personaggi.

Elizabeth Debicki è nota soprattutto per aver recitato in The Crown interpretando la principessa Diana, così come è apparsa sul grande schermo in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Vol. 3. Scott Caan, invece, lavorerà di nuovo con Brad Pitt dopo Ocean’s Eleven. Pur non avendo condiviso informazioni precise sul ruolo in questione, secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter la storia prevede due ruoli femminili importanti: una è descritta come la proprietaria di un bar e locale di lotte nel fango, mentre l’altra come una moglie trofeo. Quale delle due interpreterà la Debicki non è dato sapere al momento.