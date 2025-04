C'era una volta... a Hollywood 2, rivelato il potenziale titolo del sequel

News Cinema

Il sequel di C'era una volta... a Hollywood ha rivelato il suo potenziale titolo, coinvolgendo in modo ancor più esplicito la controfigura di Rick Dalton con le fattezze di Brad Pitt.

Non è trascorso molto tempo da quando è stato annunciato un sequel di C’era una volta… a Hollywood senza Quentin Tarantino alla regia, ricaduta poi tra le mani di David Fincher. Coinvolto, però, è ancora una volta Brad Pitt che dovrebbe riprendere il suo iconico ruolo della controfigura Cliff Booth. In una recente intervista, è emerso il potenziale titolo del sequel.

C’era una volta… a Hollywood, il sequel con Cliff Booth avrebbe individuato il suo titolo ufficiale

Secondo quanto riferito da Deadline, il potenziale titolo del sequel di C’era una volta… a Hollywood coinvolgerà direttamente Cliff Booth, la controfigura di Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio nel primo film che in questo caso avrà il ruolo da protagonista. Secondo Deadline, il progetto dovrebbe intitolarsi The Continuing Adventures of Cliff Booth rendendo ben chiaro chi sarà il suo protagonista. La star di Hollywood interpretata da Leonardo DiCaprio potrebbe quindi apparire in un ruolo minore oppure essere completamente escluso dal progetto. Al momento, infatti, DiCaprio non è stato ancora confermato nel cast del sequel. In fase di lavorazione in casa Netflix, il progetto dovrebbe avviare le riprese in California entro la prossima estate.