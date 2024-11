C'è ancora domani, sempre: dal 7 novembre una mostra fotografica sul film della Cortellesi alla Casa del Cinema di Roma

News Cinema

Domani, 7 novembre, verrà inaugurata alle ore 18, alla Casa del Cinema di Roma, la mostra fotografica C'è ancora domani, sempre, dedicata al film di Paola Cortellesi. All'evento sarà presente la regista e protagonista.

C'è ancora domani, sempre: qualche informazione sulla mostra

L'esposizione, che resterà alla Casa del Cinema fino al 1° dicembre, è a cura di Alessandra Albanesi con l'allestimento di Anita Roscini. Promossa da Roma Capitale e realizzata da Fondazione Cinema per Roma, in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 20.

"C’è ancora domani, sempre" aprirà dunque i battenti domani, per la precisione alle ore 18. Sarà presente Paola Cortellesi e, alle 20, la sala Cinecittà ospiterà la proiezione del film. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La data di apertura della mostra dedicata a C'è ancora domani non è casuale, infatti novembre è il mese in cui si colloca la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, e cioè il 25. Proprio quel giorno verranno proiettati, sempre alla Casa del Cinema, due film, uno alle 17 e uno alle 19. Il primo è La casa viola, docufilm di Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra che racconta le storie delle donne che sono andate ad abitare nella casa-rifugio che dà il titolo al film per fuggire dalla violenza domestica. Il secondo è Familia di Francesco Costabile, che mostra tutto l'orrore di una famiglia in cui il padre vessa la madre e i figli. Gli interpreti sono Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Francesco Gheghi e Tecla insolia.

Il successo di C'è ancora domani

C'è ancora domani è stato sceneggiato dalla stessa Paola Cortellesi con Furio Andreotti e Giulia Calenda. Interpretato anche da Valerio Mastandrea, Giorgio Colangeli, Emanuela Fanelli, Romana Maggiorana Vergano, Vinicio Marchioni e Francesco Centorame, è stato distribuito in 19 paesi e in Italia ha rappresentato il maggiore incasso dell'anno 2023. Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 e ha vinto 6 David di Donatello (tra cui quello per il miglior regista esordiente, per la migliore attrice protagonista e per la migliore attrice non protagonista). Si è aggiudicato inoltre il Nastro d'Argento per il Film dell'Anno, il Globo d'Oro per il miglior film e il Superciak d'Oro. Per tutte queste ragioni, ma anche perché abbiamo amato molto il film, vi facciamo rivedere il trailer.