Burial: nel trailer dell'horror con Tom Felton i russi che trasportano i resti di Hitler attaccati dai Werwolf tedeschi

La IFC Midnight ha diffuso il primo trailer di Burial, un horror da cui ci aspettiamo molto, che mescola eventi fittizi post seconda guerra mondiale ed elementi (forse) soprannaturali.

Con A24, IFC Midnight è un'etichetta che distribuisce in America film horror di qualità. L'ultimo in ordine di tempo, che uscirà in America il 2 settembre, è questo Burial, una produzione inglese scritta e diretta da Ben Parker, che parte da una premessa fantastica molto originale. Sappiamo tutti che Adolf Hitler si suicidò assieme a Eva Braun e alcuni dei suoi gerarchi nel bunker di Berlino. Che fine abbiano fatto i suoi resti esattamente non si sa, anche se pare che siano bruciati Nel dopoguerra, però, l'Unione Sovietica alimentò diverse teorie complottiste secondo le quali il dittatore nazista non era morto ma fuggito. Ecco, Burial, di cui vi mostriamo il trailer, parte da una diversa ipotesi, quella di "un piccolo gruppo di soldati sovietici incaricati di trasportare in una cassa i resti di Hitler da Stalin in Russia. Lungo la strada sono attaccati dai partigiani Werwolf tedeschi e fatti fuori uno dopo l'altro. Una intrepida agente del servizio segreto conduce i suoi compagni sopravvissuti in una strenua resistenza per assicurarsi che il loro carico non cada nelle mani di quelli che nasconderebbero la verità per sempre".

Burial: il cast

I lupi mannari a cui fa riferimento la trama del film erano i Werwolf, soldati tedeschi che attaccavano gli Alleati in azioni di guerriglia. Ma nel caso di Burial, come vedete, significano probabilmente qualcosa di più letterale. Nel cast del film ci sono Charlotte Vega, Tom Felton, Harriet Walter, Barry Ward, Kristjan Üksküla, Dan Skinner, Bill Milner, Niall Murphy, Tambet Tuisk, David Alexander, Hendrik Toompere, Esther Kuntu e Sten Karpov.