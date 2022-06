Buon compleanno Silvio Orlando! Ecco i migliori film in streaming dell'attore napoletano

News Cinema

Il protagonista de La scuola e Ariaferma compie oggi 65 anni. Rendiamo omaggio al suo talento con cinque film in streaming.

Festeggiamo oggi i 65 anni di Silvio Orlando, uno degli attori più versatili dell’odierna cinematografia italiana. Al cinema ha esordito grazie all’amico Gabriele Salvatores, che lo ha voluto nel cast del suo primo lungometraggio Kamikazen: ultima notte a Milano. Da quel momento Orlando ha costruito una carriera all’insegna di personaggi a tutto tondo, figure comuni ma dotate di una grande umanità spesso messe in condizioni difficili, se non estreme. L’attore ha saputo alternare negli anni prove di spessore istrionico ad altre invece maggiormente misurate. Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la bravura di Silvio Orlando, augurandovi come al solito buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Silvio Orlando

Palombella rossa

Il portaborse

La scuola

Ferie d’agosto

Il Caimano

Palombella rossa (1989)

La prima collaborazione con Nanni Moretti porta Orlando a interpretare l’allenatore di una squadra di pallanuoto, uomo dall’istinto focoso e dal comportamento irruento. L’attore si rivela perfetto contraltare per il personaggio interpretato dall’attore/regista, uno sportivo in difficoltà intellettuale ed emotiva di fronte a un Paese che sta cambiando pelle, e decisamente non per il meglio. Palombella rossa è uno dei grandi film di Moretti, una metafora precisa, pungente e divertentissima di cosa significhi essere di sinistra in italia. E i rigori non tirateli mai con l’intenzione di “fregare” il portiere…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il portaborse (1990)

Ancora a fianco di Moretti per un dramma che racconta la politica italiana nella sua forma più oscura e machiavellica, presagio di quello che sarebbe successo pochi anni dopo con Tangentopoli. Diretto da Daniele Luchetti, Il portaborse è un film scritto con enorme lucidità e interpretato da un cast davvero in stato di grazia, con Orlando pronto a cadenzare la sua prova su quella di un Moretti feroce e in gran forma. Presentato a Cannes, ha sfiorato la Palma d’Oro per il miglior attore. Un classico di quel periodo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

La scuola (1995)

Ancora diretto da Daniele Luchetti, Orlando è protagonista di una commedia sociale con ottimi momenti di cinema surreale. Il racconto della sfida che tutti i giorni i professori di un liceo devono affrontare è messo in scena con grazia e poesia del quotidiano. Accanto al protagonista ottimi anche Anna Galiena e Fabrizio Bentivoglio. La scuola è un film corale e appassionato, ispirato in molte scene e con un finale davvero incisivo. David di Donatello e grosso successo di pubblico. meritato. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Ferie d’agosto (1996)

Ancora un racconto sull’Italia divisa tra destra ignorante e facilona e sinistra bacchettona e immobile. Insieme a Orlando ottimi Sabrina Ferilli, Laura Morante e Piero Natoli. Paolo Virzì dirige Ferie d’agosto come una commedia d’altri tempi, uno spaccato accaldato e corale di un Paese che si deve amare nonostante tutto. Molto divertente, sincero e a tratti spietato il giusto. Altro David di Donatello. Disponibile su Infinity +, Netflix.

Il Caimano (2006)

Orlando torna a essere diretto da Nanni Moretti in uno dei suoi lungometraggi maggiormente schierati e burrascosi, un atto d’accusa spesso asfissiante che racconta la scalata al potere di Silvio Berlusconi, spesso accusando tutti i suoi brogli più o meno conosciuti. Il Caimano vede protagonista una bravissima Jasmine Trinca nel ruolo di una regista decisa a fare un film sul politico/imprenditore che nessuno invece vuole fare. Con un finale nerissimo e tristemente profetico. Non solo per la situazione italiana…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.