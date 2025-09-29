Buon compleanno Mary Poppins! Julie Andrews compie 90 anni e noi vi regaliamo i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attrice inglese premiata con l'Oscar ha recitato in almeno tre opere diventate leggendarie. Ecco i suoi film in streaming che ricordiamo con piacere.

Vogliamo oggi celebrare i 90 anni della celeberrima Julie Andrews, attrice inglese che a metà degli anni ‘60 è entrata nel cuore degli amanti di cinema di tutto il mondo con due musical che hanno fatto epoca. Ecco i cinque film in streaming con cui auguriamo buon compleanno a un’artista unica. Buona lettura.

Cinque film in streaming per rendere omaggio a Julie Andrews per i suoi 90 anni.

Mary Poppins

Tutti insieme appassionatamente

10

Victor Victoria

Pretty Princess

Mary Poppins (1964)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/mary-poppins/8603/video/?vid=21847" title="Mary Poppins: Trailer originale del 1964">Mary Poppins: Trailer originale del 1964</a>

Partiamo col personaggio che ha reso la Andrews una leggenda cinematografica e le ha regalato l’Oscar come miglior attrice protagonista. Mary Poppins è uno dei film Disney più amati di tutti i tempi, e con pieno merito. Dick Van Dyke come spalla di lusso si dimostra altrettanto iconico. L’animazione che si fonde con i personaggi in carne e ossa è magnifica, le canzoni indimenticabili. Tutto funziona in questo film per bambini che parla anche agli adulti. Un classico senza tempo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Tutti insieme appassionatamente (1965)

Altro classico del cinema musicale, Tutti insieme appassionatamente segnava sotto molti punti di vista la fine dell’epoca classica di Hollywood. Robert Wise dirige un musical elaborato, dall’ambientazione magnifica, con un Christopher Plummer come contraltare austero di rara efficacia. ma la grandezza del film si vede alla soave Andrews, che dipana dolcezza e personalità. Oscar per il miglior film e la regia dell’anno. Un lungometraggio altrettanto iconico, conferma della grandezza dell’attrice. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

10 (1979)

Diretta dal marito Blake Edwards, la Andrews si dimostra perfetto contraltare alla fascinosa Bo Derek ma soprattutto grande coprotagonista di un Dudley Moore che in quel periodo era il meglio della comicità “alta” a Hollywood. 10 è una commedia che affronta a molti tempi “piccanti” e lo fa con una insolenza appetitosa. un paio di momenti sono spassosi, la comicità sa essere sia sottile che adatta al grande pubblico. Successo di cassetta e di critica, tutto sommato meritato. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Victor Victoria (1982)

Nomination all’Oscar per la Andrews nel ruolo di una donna che per sopravvivere viene assunta per interpretare un uomo che finge di essere una donna. Commedia degli equivoci che all’epoca ottenne un successo clamoroso, scorre in maniera sopraffina, interpretata magnificamente anche da James Garner, Victor Victoria è un film scoppiettante, prorompente, e a suo modo ostinatamente romantico. Altro successo tutto personale per la coppia Andrews/Edwards. Costumi e ambientazioni sono di lusso Una versione maggiormente comica di Cabaret di Bob Fosse, a cui nelle atmosfere luccicanti e ambigue deve moltissimo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Pretty Princess (2001)

La commedia gentile e per il grande pubblico che ottiene un enorme successo di cassetta e lancia la carriera di Anne Hathaway, risplende soprattutto per il ritorno alla recitazione della Andrews. Nel ruolo della regale Pigmaliona della giovane ereditiera, la Andrews sfodera una performance elegante e raffinata. È lei senza alcun dubbio il fiore all’occhiello di Pretty Princess, filmetto per giovani che compie il suo dovere di intrattenere e allietare il cuore. Niente di più si poteva chiedere a un prodotto del genere, ma mantiene le promesse di partenza. Dirige Garry Marshall. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.