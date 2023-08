Buon compleanno, Maestro! Roman Polanski compie 90 anni

News Cinema

Sopravvissuto a grandi dolori, persecuzioni, e anche a se stesso, Roman Polanski compie il 18 agosto 90 incredibili anni, mentre aspettiamo l'uscita di The Palace, il suo nuovo film.

Oggi 18 agosto Roman Polanski compie 90 anni. Li compie da eterno esule e ribelle, sopravvissuto alle persecuzioni naziste, ai rigori del "comunismo reale", alla morte della madre nel lager, al massacro della moglie Sharon Tate e del figlio ancora non nato, alla "giustizia" americana, all'odio di gente che spesso non sa nemmeno tutta la storia dietro ai suoi scandali e non è interessata a saperla e a conoscere il regista e l'attore, capace di regalare alla storia del cinema una serie infinita di capolavori. Parlare di lui sembra perfino superfluo: esistono studi sul suo cinema, biografie e una sua bellissima autobiografia, oggi introvabile in versione italiana, pubblicata nel 1984 da Bompiani. Ma soprattutto esistono dei documentari che lo raccontano benissimo e che andrebbero visti senza pregiudizi, cosa che al giorno d'oggi sembra impossibile: uno è il film del critico e storico del cinema Laurent Bouzereau, Roman Polanski: A Film Memoir, del 2012, uscito in dvd col libro per Feltrinelli Cinema (qua la nostra recensione), l'altro, del 2021, è Hometown - La strada dei ricordi (ne parliamo qui), che lo vede tornare nella natìa Cracovia, abbandonata nell'infanzia, assieme all'amico di allora, il fotografo Ryszard Horowitz.

Roman Polanski maestro del cinema, dispettoso fanciullo, ostinato sopravvissuto

Nel corso della sua carriera, dal 1955 a oggi, tra un dolore lacerante e un altro, che avrebbero stroncato chiunque, Roman Polanski, temprato dalla vita fin da ragazzo, ha firmato 22 lungometraggi e svariati corti, e ha diretto perfino un video musicale di Vasco Rossi (Gli angeli). Ha interpretato a teatro La Metamorfosi di Franz Kafka, a Parigi, in un'edizione memorabile, perché è sempre stato un ottimo attore, come dimostra uno dei suoi capolavori: L'inquilino del terzo piano, tratto dal romanzo di un altro grande artista "irregolare", Topor, tuttora uno dei film più angoscianti e paranoici che siamo mai stati realizzati. Non sono tutti capolavori i film di questo regista poliglotta e con un'intelligenza e un senso dell'umorismo unici, è vero: non sono particolarmente riusciti (parere soggettivo) Pirati, Frantic, La nona porta, anche se pure in questi si intravede la scintilla del genio ma che filmografia la sua! Repulsion, il già citato Inquilino, Rosemary's Baby, Chinatown, Tess, Macbeth (dove trasfigura tutto l'orrore del massacro della sua famiglia), Il pianista (in cui, sulla storia di Spielman, innesta i ricordi indelebili della sua terribile infanzia), basterebbero per dieci carriere. E anche nei suoi film meno impegnati, come Che? e Per favore non mordermi sul collo, c'è uno spirito graffiante, gioioso, quasi monellesco. Aiutato dal fisico minuto e dall'aria da ragazzino, Roman Polanski è cresciuto senza invecchiare, come si può vedere nel citato Hometown. Ha attraversato quasi un secolo, però, crescendo in saggezza e intelligenza. Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e sentirlo parlare (come la sottoscritta, quando venne invitato a Roma per ricevere il premio Filmcritica e in seguito per presentare Oliver Twist), si è abbeverato alle sue parole, incantato nel sentirlo raccontare, nel vederlo passare con estrema facilità dall'italiano al francese e all'inglese, insofferente il giusto, generoso oltre ogni limite. In Italia ha trovate un amico, estimatore e un produttore in Luca Barbareschi, a cui va la nostra gratitudine, e non c'è attore che non voglia essere diretto da lui o che si sia pentito di averci lavorato. Noi attendiamo con ansia The Palace, la sua ultima fatica, sicuri che non ci deluderà. E dal momento che ogni cinefilo ha il suo Polanski preferito, vi invitiamo a festeggiare questa importante ricorrenza mettendo nel lettore dvd uno dei suoi classici, per rivivere ancora le emozioni che avete provato al cinema o, se siete più giovani, provare a immaginare cosa abbia provato chi ha potuto farlo. Molti non gli perdonano di essere sopravvissuto, ma siamo certi che siamo in moltissimi ad augurargli ancora tanti anni felici e creativi, o per lo meno sereni. Buon compleanno, Maestro!