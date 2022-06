Buon compleanno James Ivory: ecco i migliori film in streaming di un regista raffinato

News Cinema

L'autore di Camera con vista e Quel che resta del giorno arriva oggi a 94 anni. Vi proponiamo cinque dei suoi migliori titoli in streaming, opere letterarie di eleganza unica.

Compie oggi la veneranda età di 94 anni James Ivory, regista californiano che a partire dall’inizio degli anni ‘80 ha regalato al pubblico superlativi adattamenti di classici della letteratura inglese. Grazie alla proficua collaborazione con il produttore Ismail Merchant e la sceneggiatrice Ruth Prawer Jhabvala, Ivory ha saputo sviluppare una sua idea di cinema letterario e insieme personale, realizzando almeno un film entrato di diritto tra i nostri preferiti. Candidato molto volte all’Oscar, Ivory lo ha ottenuto per il dolcissimo adattamento cinematografico di Chiamami con il tuo nome, film di culto diretto da Luca Guadagnino. Questi i cinque film in streaming con cui vogliamo ripercorrere una carriera di enorme prestigio. Come sempre buona lettura.

I grandi film in streaming diretti da James Ivory

Camera con vista

Maurice

Mr. and mrs. Bridge

Casa Howard

Quel che resta del giorno

Camera con vista (1986)

Dopo un paio di lungometraggi di spessore tra i quali I bostoniani, Camera con vista afferma definitivamente il talento raffinato di Ivory. Splendido nella messa in scena e magnificamente interpretato da Helena Bonham Carter, Julian Sands, Daniel Day-Lewis e Denholm Elliott, il film riceve svariate nomination all’Oscar tra cui quelle per il miglior lungometraggio e la miglior regia, prima personale per Ivory. Arrivano tre statuette tra cui quella per l’adattamento. Un classico degli anni ‘80. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Maurice (1987)

Un film più piccolo rispetto ai grandi spettacoli precedenti e futuri, ma forse proprio per questo maggiormente intimo e sentito. Interpretato magnificamente da un Hugh Grant ancora non (troppo) famoso e da James Wilby, Maurice racconta una storia d’amore impossibile tra due giovani uomini soffocati dalle convenzioni sociali. Magnifiche scene piene di sentimento, dialoghi raffinati e sottili. Coppa Volpi a Venezia per i due attori sontuosi. Da vedere, rivedere e amare incondizionatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Mr. & Mrs. Bridge (1990)

Un lungometraggio leggermente diverso per Ivory, che racconta con precisione cristallina un matrimonio, la sua forza che resiste al tempo e i piccoli grandi compromessi per renderlo ancora fonte di felicità e grandi sentimenti. Mr. & Mrs. Bridge ha come protagonisti straordinari Joanne Woodward e Paul Newman, coppia in grande stile che interpreta i rispettivi personaggi con grande sorpresa: appassionata lei, posato lui. Nomination all’Oscar come miglior attrice per una prova sontuosa. Film tra i migliori realizzati da Ivory. Disponibile su Rakuten TV.

Casa Howard (1992)

Altro adattamento da E. M. Foster, questa volta molto basato sull’estetica che sul reale sentimento. Poco importa, la critica e il pubblico adorano Casa Howard che arriva a ottenere svariate nomination all’Oscar, vincendo come miglior attrice grazie alla magnifica prova di Emma Thompson. Seconda nomination come regista per Ivory, bravissimo nel cogliere l'aspetto decadente del testo originale. Per molti il suo miglior film, per noi il meglio deve ancora venire…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Quel che resta del giorno (1993)

Last but not least quello che consideriamo il capolavoro di James Ivory e la miglior interpretazione della carriera di Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Come dire, il meglio del meglio. Tratto dal testo omonimo di Kazuo ishiguro, Quel che resta del giorno si fa storia d’amore dolorosa e quieta, nascosta dietro la facciata di un uomo che ha fatto del proprio lavoro una ragione di vita. Fin troppo. Sentimenti finissimi, passioni sopite ed emozionanti, momenti di cinema intimista di altissimo livello. Spendere ancora una volta il termine capolavoro non deve essere affatto difficile. Anzi…Terza e ultima nomination all’Oscar per la regia ad Ivory. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.