Buon compleanno Dario Argento! Ecco i grandi film del maestro del brivido all'italiana che trovate in streaming

L'autore di Profondo rosso e Suspiria compie oggi 83 anni. Ripercorriamo la sua carriera con cinque film in streaming che ne hanno decretato la grandezza.

Compie oggi 83 anni l’inimitabile Dario Argento, maestro del thriller e dell’horror all'italiana a partire dall'inizio degli anni ‘70. Celebriamo il suo compleanno riproponendo cinque dei suoi storici film in streaming, capaci di insediarsi con pieno diritto nell’immaginario cinematografico del nostro Paese. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Dario Argento

L’uccello dalle piume di cristallo

Il gatto a nove code

Profondo rosso

Suspiria

Phenomena

L’uccello dalle piume di cristallo (1970)

Già all’esordio dietro la macchina da presa Argento detta le coordinate precise e raggelanti di quello che sarà il suo miglior cinema. L’uccello dalle piume di cristallo si dimostra un thriller viscerale, elegante nella forma, azzardato nel montaggio e nell’uso delle musiche. Tony Musante è avvincente protagonista, Suzy Kendall e Enrico Maria Salerno si integrano positivamente nel cast. Film con un finale magistrale, e colpi di scena che fanno ancora oggi saltare sulla poltrona. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Rai Play.

Il gatto a nove code (1971)

Conferma potente e precisa del talento di Argento per il genere. Il gatto a nove code si fa ancora più splatter del film precedente, procede per sobbalzi e trovate di regia maggiormente ardite. Non tutto funziona rispetto al primo film presentato, ma i momenti di suspense e terrore sono indubitabili. Catherine Spaak è iconica nel suo ruolo per fascino ed eleganza, Karl Malden una garanzia di accuratezza nella definizione del personaggio. Ci si diverte al sangue, e di certo non guasta. Altro titolo di culto. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Rai Play.

Profondo rosso (1975)

Profondo Rosso: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film (2023) - HD

Il capolavoro di Dario Argento senza mezzi termini, e uno dei migliori film del cinema italiano degli anni ‘70. Dall’inizio sontuoso a un finale con un colpo di scena magnificamente orchestrano dalla sceneggiatura, co-scritta con Bernardino Zapponi. Profondo rosso si avvale della partecipazione di David Hemmings, Clara Calamai, Daria Nicolodi e Gabriele Lavia. Un gioco di specchi cinematografico davvero stordente, brutale e bellissimo da vivere sulla propria pelle. Che grande thriller rimane questo. Sempre e comunque. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Suspiria (1977)

Suspiria: Il trailer della nuova uscita per il quarantennale

Con Suspiria Argento in un certo qual modo regala libero sfogo alla sua fantasia estetica, costruendo un puzzle visivo di indubbia efficacia estetica. La storia è quel che è, un mezzo canovaccio per arrivare al finale pirotecnico e terrificante. Alida Valli, ancora la Nicolodi e Jessica Harper in un cast quasi tutto al femminile indubbiamente ben diretto. Noi preferiamo l’Argento che lavora sul thriller rispetto a quello che sfoga nell’horror, ma questo rimane un altro titolo di culto. Senza dubbio alcuno. Il remake di Luca Guadagnino ha comunque il suo fascino. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Phenomena (1985)

Abbiamo scelto di chiudere con Phenomena non perché, pur valevole e spaventoso, sia il migliore dei suoi film di quel periodo. A livello di storia Opera gli è probabilmente superiore. Ma la scelta di una giovanissima Jennifer Connelly come protagonista è senza dubbio la carta vincente: l’attrice sfodera una prova angelica e carismatica, mentre accanto a lei Donald Pleasance e tutti gli altri funzionano piuttosto bene. Il finale nella piscina è raccapricciante, il resto diventa accademia ma con alcuni momenti molto ben orchestrati. Jennifer è stata la nostra “cotta” adolescenziale grazie a questo film. Quindi intoccabile! Disponibile su Google Play, Rai Play.