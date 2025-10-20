Buon compleanno Aragorn! Ecco i migliori film in streaming di Viggo Mortensen

News Cinema

L'attore americano candidato tre volte all'Oscar compie oggi 67 anni. Ecco i suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Compie oggi 67 anni l’attore e regista Viggo Mortensen, senza alcun dubbio uno degli interpreti più ammirati ed amati del cinema contemporaneo. Candidato tre volte all’Oscar come miglior protagonista, Mortensen ha raggiunto la definitiva fama internazionale grazie al ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli iniziata da Peter Jackson nel 2001. Ecco qui nei film in streaming tra i suoi numerosi successi che apprezziamo particolarmente. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Viggo Mortensen

Il Signore degli Anelli - Le due torri

A History of Violence

La promessa dell’assassino

The Road

Green Book

Il Signore degli Anelli - Le due torri (2002)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-signore-degli-anelli-le-due-torri/1031/video/?vid=8100" title="Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano del film di Peter Jackson">Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano del film di Peter Jackson</a>

Dei tre film diretti magistralmente da Peter Jackson abbiamo scelto il secondo perché a nostro avviso è il centro emotivo dell’intera operazione. La battaglia del Fosso di Helm che chiude il film è un’ora circa di cinema perfetta, drammatica, spettacolare, dolorosa. Il Signore degli Anelli - Le due torri si erge sugli altri due lungometraggi per questa potenza emotiva e una messa in scena maggiormente autunnale. Due premi Oscar tecnici, la nomination come miglior film dell’anno, incassi da capogiro e un altro pezzo di storia del cinema incontrastato. Insieme a Mortensen Ian McKellen, Elijah Wood e tutti gli altri. Il cinema fantastico non è stato più lo stesso. Intramontabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

A History of Violence (2005)

Altro capolavoro della filmografia di Mortensen, la prima collaborazione con David Cronenberg segna un momento di passaggio fondamentale per il cineasta, con la metamorfosi dell’essere umano che da fisica di fa maggiormente introiettata, psicologica. A History of Violence vede anche Maria Bello, Ed Harris, un perfetto William Hurt da nomination all’Oscar - come la sceneggiatura non originale. Prova maiuscola di Viggo, personaggio doppio e sdoppiato ma incredibilmente coerente. Il finale è di una potenza cinematografica indicibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La promessa dell’assassino (2007)

Prima candidatura all’Oscar per Mortensen grazie alla seconda collaborazione con Cronenberg. La promessa dell’assassino è un thriller criminale livido, ambientato in una Londra notturna e malvagia. Naomi Watts a supporto è angelica quanto impressionante, Vincent Cassel come antagonista funziona davvero a meraviglia. La sequenza del tentato assassinio nella sauna è entrata nell’immaginario collettivo, ma i grandi momenti del film sono altri, sono i cambiamenti di tono e di anima nei personaggi. Non il miglior film dei due, ma comunque potente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Road (2009)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-road/1796/video/?vid=4336" title="The Road: Il trailer del film con Viggo Mortensen e Charlize Theron">The Road: Il trailer del film con Viggo Mortensen e Charlize Theron</a>

Uno degli adattamenti più riusciti e insieme durissimi da Cormac McCarthy vede Mortensen protagonista assoluto di un dramma post apocalittico nerissimo, disperato, che vede un padre lottare per salvare il proprio figlio dall’orrore di un mondo andato in rovina. John Hillcoat dirige The Road senza edulcorare nulla, senza lasciare allo spettatore un minimo di speranza o di respiro. Partecipazioni straordinarie di Charlize Theron e Guy Pearce. Film amato da moltissimi, da altri ritenuto addirittura troppo estremo. Noi forse propendiamo per la seconda ipotesi, ma l’impatto è comunque indiscutibile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Green Book (2018)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/green-book/55408/video/?vid=30735" title="Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

La performance di Viggo Mortensen in Green Book meritava l’Oscar. Punto. Un film ben scritto, pieno di sfumature, realizzato con intelligenza anche se senza grandi intuizioni di regia, diventa un caso cinematografico e trionfa agli Oscar. premio anche per l’adattamento ea un bravissimo Mahershala Ali come attore non protagonista. Storia di amicizia e rispetto virile all’ombra del razzismo esplicito nell’America del passato, che in molti momenti diventa purtroppo presente. A rispondere è un Mortensen portentoso, sfaccettato, in poche parole commovente. Terza e per il momento ultima candidatura agli Academy Award. Prova da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.