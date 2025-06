Buen Camino: annunciato il titolo del nuovo film con Checco Zalone

News Cinema

È stato annunciato il titolo del nuovo e mai così atteso film con Checco Zalone che tornerà a farsi dirigere da Gennaro Nunziante dopo alcuni anni. Buen camino sarà nelle sale nel corso delle prossime festività natalizie distribuito da Medusa Film.

Mentre il botteghino cinematografico langue da alcuni mesi, il ritorno in sala di Checco Zalone è atteso con evidente entusiasmo. Il comico pugliese tornerà oltretutto a essere diretto da Gennaro Nunziante, dopo alcuni momenti di allontanamento, così come accaduto per i film di maggior successo.

Il film si intitolerà Buen camino, sceneggiatura di Zalone e Nunziante, e sarà prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix. Sarà nei cinema nel corso delle festività natalizie prossime, distribuito da Medusa Film. Le riprese partiranno nel prossimo mese di luglio fra Italia e Spagna.

Con Buen camino si rinnova la collaudata collaborazione artistica tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, già insieme nei quattro grandi successi che hanno conquistato pubblico e critica: Quo Vado? (2016), Sole a catinelle (2013), Che bella giornata (2011) e Cado dalle nubi (2009). Nel 2020 Checco Zalone ha firmato la sua prima regia con il film Tolo Tolo, "consolidando il suo linguaggio comico e incontrando ancora una volta il favore del grande pubblico".