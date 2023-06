Bruce Willis sulle montagne russe a Disneyland con la famiglia: il video

News Cinema

Se non sapessimo della grave malattia neurologica che affligge Bruce Willis, non ci crederemmo, perché l'attore appare in splendida forma mentre si diverte su un'attrazione nel parco di Disneyland con moglie e figlia.

Fa una grande tenerezza vedere tutto l'affetto da cui è circondato Bruce Willis dalla sua famiglia allargata, tutta al femminile, composta dalla moglie Emma Heming e dalle sue due figlie e dalla ex Demi Moore con le figlie, che gli dimostrano un amore davvero fortificante. Sarà per questo che l'attore. colpito da afasia nel 2022, primi sintomi di una malattia neurologica progressiva, la demenza frontotemporale, appare sereno e perfettamente in sé nel video condiviso dalla moglie su Instagram, realizzato su un'attrazione di montagne russe a Disneyland - la Splash Mountain - con una delle figlie. Nel video vediamo Bruce Willis con un braccio proteggere la bambina a mo' di cintura di sicurezza durante la prossima discesa, mentre con l'altro le copre il volto e dice "Meglio che tu stia attenta, mi sa che stiamo per scendere di nuovo".

Bruce Willis e la gita a Disneyland con la famiglia

Il video è stato realizzato poco prima che l'attrazione chiudesse, il 31 maggio, per essere ristrutturata e inserita in una nuova ambientazione, ispirata al film Disney La principessa e il ranocchio, che riaprirà nel 2024. Per questo Emma Heming scrive: "Potete scommettere che questa famiglia tornerà per altro divertimento e risate quando riaprirete come il Bayou di Tiana. Grazie per tutti i ricordi Splash Mountain".