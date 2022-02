Bruce Willis con una categoria a parte domina i Razzie Awards, che premiano il peggio del cinema

News Cinema

Sono state annunciate le candidature dei Razzie Awards: stavolta per Bruce Willis è stata istituita una categoria speciale del premio che comprende i suoi 8 film del 2021. Tutte le nomination del 2022.

Come vuole la consuetudine, due giorni prima dell'annuncio delle candidature degli Academy Awards, sono arrivate quelle dei meno ambiti Razzie, che premiano tradizionalmente il peggio del cinema americano. Suoi "beniamini" in passato sono stati attori come John Travolta, Adam Sandler e Nicolas Cage, ma stavolta a battere tutti è stato Bruce Willis, impegnato in una serie di B-movies uno peggio dell'altro, che ha ottenuto l'istituzione di una categoria speciale a lui dedicata. Tra i peggiori attori non protagonisti non poteva mancare ovviamente Jared Leto per la sua incomprensibile performance in House of Gucci (per la quale, a sorpresa e incomprensibilmente, ha ottenuto anche una nomination agli Screen Actors Guild Awards), inserito anche nella categoria peggior coppia. E ce n'è anche per Amy Adams... Quest'anno, da notare, non è stato assegnato nessun Reedeming Award, ovvero il premio a qualcuno in precedenza candidato ai Razzie che si è riscattato con una bella performance. A seguire le nomination, alcune delle quali molto divertenti.

Razzie Awards 2022: tutte le candidature:

I Razzie Awards verranno assegnati il prossimo 26 marzo. Vi lasciamo col trailer di una delle performance per cui Bruce Willis è candidato, Cosmic Sin.