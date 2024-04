Bring Her Back è il nuovo horror degli autori di Talk To Me con Sally Hawkins

News Cinema

La A24 produce il nuovo film di Danny e Michael Philippou dopo Talk to Me, intitolato Bring Her Back. Nel cast Sally Hawkins.

Buone notizie per chi ha amato Talk to Me, da molti considerato una delle sorprese horror dell'anno in corso, oltre a uno dei maggiori successi internazionali per un film di genere. I registi, i fratelli Danny e Michael Philippou, australiani, continuano la loro fortunata collaborazione con la A24 per il loro nuovo film, Bring Her Back, che non è un sequel o un prequel di Talk to Me ma una storia originale.

Bring Her Back, il nuovo film dei gemelli Philippou

Le riprese di Bring Her Back si svolgeranno questa estate e la protagonista sarà Sally Hawkins, che ricorderete sicuramente in La forma dell'acqua, per cui è stata candidata all'Oscar. Sulla trama al momento si mantiene il massimo riserbo. Sarà dunque questo e non il sequel di Talk to Me, che i Philippou stanno al momento sviluppando, il loro prossimo film, successivo al fortunato esordio. Oltre a Bring Her Back e al sequel, i due gemelli australiani stanno preparando anche un documentario sul loro viaggio nel mondo violento del wrestling internazionale deathmatch. Un bel successo per quelli che fino a ieri erano conosciuti come Rackaracka ed erano solo un duo di autori di commedie horror su youtube.