Bridget Jones Un amore di ragazzo: il trailer italiano della commedia con Renée Zellweger e Hugh Grant

Bridget Jones: Un amore di ragazzo è il quarto capitolo della saga di Bridget Jones e arriva in sala il 27 febbraio, interpretato da René Zellweger, Hugh Grant, Leo Woodhall e Chiwetel Ejiofor. Del film è appena arrivato il trailer italiano.

Finalmente è arrivato, in tutto il suo splendore, la sua tenerezza e la sua comicità, il trailer italiano di Bridget Jones: Un amore di ragazzo, il nuovo film con protagonista la buffa single londinese che poi single non è più stata ma, ahinoi, è rimasta vedova, naturalmente del fascinoso e amabile Mark Darcy. Come per Il diario di Bridget Jones (2001) e Che pasticcio, Bridget Jones!, anche alla base del quarto capitolo c'è un romanzo di Helen Fielding, che è uscito nel 2013. Protagonista è sempre la meravigliosa Renée Zellweger mentre la regia è di

Bridget Jones: Un amore di ragazzo uscirà nelle nostre sale il 27 febbraio del 2025 e vedrà tornare Jim Broadbent, Jemma Jones, Hugh Grant, Emma Thompson, Sally Phillips, Shirley Henderson. Le new entry del cast sono invece Leo Woodhall, Isla Fisher, Josette Simons, Nico Parker e Chiwetel Ejiofor. A sentire Hugh Grant, la sceneggiatura è la più bella fra le quattro scritte per il cinema. Inoltre si piangerà, o meglio ci si commuoverà, in primis perché Bridget ha perso il marito ed è la mamma single di Billy e Mabel. Dopo 4 anni di solitudine e su suggerimento dei suoi amici, la donna si butterà nel magico mondo delle app di dating e conoscerà un ragazzo di 29 anni con cui inizierà una relazione.

Bridget Jones: Un amore di ragazzo: il trailer italiano

Siccome è passato del tempo da quando abbiamo visto per l'ultima volta Bridget Jones in un film, il trailer di Bridget Jones: Un amore di ragazzo fa un breve recap, spiegando che Mark Darcy, che nel primo film ha detto a Bridget: "Mi piaci così come sei", purtroppo è morto. Bridget lavora sempre per un'emittente televisiva e può contare sul sostegno dei suoi amici storici, che le dicono che deve assolutamente fare sesso. Altro non diremo sulle immagini promozionali, se non che ritorna il pigiama rosso degli inizi e che Daniel Cleaver non ha perso il viziaccio di fare il cascamorto con Bridget. Nuovo personaggio della vicenda è Tinder con il suo catalogo di uomini di tutte le età. Il film, insomma , riflette l'air du temps, affrontando anche il tema delle relazioni sentimentali in cui la donna è notevolmente più grande dell'uomo.