Brendan Fraser ricorda il suo primo incontro con Leonardo DiCaprio: "Fui il primo a trattarlo da adulto"

Brendan Fraser e Leonardo DiCaprio sono attesi nell'ultima fatica di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, che dovrebbe debuttare nel 2023.

Brendan Fraser - icona del cinema anni '90 ed inizi anni 2000 - è tornato di recente alla ribalta per la sua straordinaria performance in The Whale di Darren Aronofsky, per la quale ha vinto il Critcs' Choice Award e che lo condurrà, probabilmente, alla sua prima nomination all'Oscar. L'attore è però atteso anche in un altro straordinario progetto, Killers of the Flower Moon, ultima fatica di Martin Scorsese, in cui recita al fianco di Leonardo DiCaprio.

Brendan Fraser e il ricordo del primo incontro con Leonardo DiCaprio

In una recente intervista pubblicata da Sirius XM, Brendar Fraser è quindi tornato a parlare del suo prossimo progetto - Killers of the Flower Moon -, riportando poi alla mente il primo incontro avuto con Leonardo DiCaprio. Stando alle parole dell'attore, il collega rimase particolarmente colpito dal modo in cui Fraser decise di trattarlo, ovvero come un attore in ascesa e non semplicemente come "un ragazzino":

Oh mio Dio. Quando sono arrivato in città per la prima volta, l'ho visto recitare la parte di Arnie Grape [in Buon compleanno Mr. Grape]. Lui avrà avuto 16 anni, io 20, ed era così bello. Ci siamo incontrati anni dopo e mi ha detto che ero stato la prima persona a non trattarlo come un ragazzino. Quando lo incontrai, in effetti, a me non sembrò affatto un ragazzino. Vidi un attore davvero formidabile, ovviamente giovane, ma già con una forza da non sottovalutare.

Brendan Fraser, dunque, sta vivendo un'autentica rinascita ad Hollywood ed è pronto a prendersi la scena, collaborando con attori che ha sempre ammirato, fra cui Leonardo DiCaprio. L'attore, infatti, dopo l'exploit degli anni '90, ha continuato a prendere parte a numerosi progetti, aspettando però la sua grande occasione, arrivata finalmente nel 2021, quando Darren Aronofsky lo ha scelto come protagonista per The Whale. Nel 2022 ha poi preso parte anche al cinecomic Batgirl - vestiva i panni del villain Firefly -, pellicola cancellata dai piani della Warner Bros., che ha deciso di non distribuirla in seguito agli stravolgimenti interni seguiti alla fusione con Discovery. Leonardo DiCaprio è invece lontano dalle scene dal 2021 - la sua ultima apparizione risale alla commedia "apocalittica" Don't Look Up di Adam McKay. In attesa di veder recitare fianco a fianco Brendan Fraser e Leonardo DiCaprio, nel film di Scorsese, possiamo ammirarli entrambi al cinema: The Whale sarà infatti distribuito nelle sale italiane a partire dal 23 febbraio, mentre Titanic - kolossal che ha sancito l'ascesa di DiCaprio - sarà nuovamente in sala dal 9 febbraio, in occasione del "suo" 25° anniversario.