Brendan Fraser riceve il Tribute Award per The Whale a Toronto e racconta un divertente aneddoto sul suo primo premio

The Whale rappresenta il grande ritorno di Brendan Fraser al cinema. Se alla Mostra del cinema di Venezia il film ha ricevuto solo premi minori, al Festival di Toronto l'attore ha avuto un premio speciale. E nel suo lungo discorso c'è stato anche spazio per la risata.

Sarà rimasto a mani vuote a Venezia, Brendan Fraser, la cui performance come protagonista di The Whale ha commosso tutti (e continua a commuovere lui), ipotecando secondo molti una candidatura agli Academy Awards, ma il Toronto International Film Festival, che è iniziato l'8 settembre e terminerà il 18, ha rimediato alla mancanza, assegnando all'attore il Tribute Award (una specie di parallelepipedo) per il suo ruolo nel film. Variety ha pubblicato il suo lungo e commosso discorso di ringraziamento in più parti e noi abbiamo scelto questa, perché Fraser è anche un uomo spiritoso e ha così commentato il primo premio ricevuto nella sua carriera.

Brendan Fraser e il primo premio ricevuto: il discorso

Questa per me è una novità perché in genere sono il tizio sul palco che consegna queste cose. Sono diventato piuttosto bravo: il premio nella sinistra, stretta di mano con la destra e via ripetendo. Quindi a parte trovarmi in un cast di impressionante talento, credo che l'ultima volta che ho aspettato di sentir chiamare il mio nome per ricevere un premio sia stata in quarta elementare, ed era per la lega del bowling per bambini... aspettate, c'è di meglio. Era una coppa piccolissima e c'era inciso sopra "handicap più alto" (per essere bravi bisogna averlo basso, ndr), e ancora oggi non so cosa vuol dire. Ma mia madre disse che era un premio importante. E sulla placca c'era anche inciso il nome... Brian Foster. Quindi Brian se sei qua puoi andare dopo lo show a ritirare il tuo trofeo di 45 anni fa... perché questo è mio!