Brendan Fraser commosso: standing ovation e 7 minuti di applausi al Festival di Venezia (video)

Il protagonista di The Whale di Darren Aronofsky ha convinto tutti, pubblico e critica. Brendan Fraser ipoteca la Coppa Volpi per il miglior attore della Mostra del Cinema del Lido.

Al Lido ieri è stato il giorno di L'immensità di Emanuele Crialese e di The Whale di Darren Aronosfky, film selezionati per il concorso della 79ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Hanno sfilato sul red carpet due dive di diverse generazioni, entrambe capaci di catalizzare l'attenzione della folla ammassata di fronte al Palazzo del Cinema. Da una parte il premio Oscar Penelope Cruz che a 48 anni ha dato tanto al cinema internazionale e ancora avrà da dare, dall'altra la giovane 20enne Sadie Sink in forte ascesa grazie al ruolo di Max in Stranger Things. Le due attrici sono nel cast dei due titoli sopracitati, L'immensità (Cruz) e The Whale (Sink).

In The Whale, diretto dal regista di opere controverse Darren Aronosky, Sadie Sink interpreta la figlia di un professore che tenta in tutti i modi di riallacciare con lei. Nella storia del film, angosciato dal baratro che si è creato nel rapporto con la figlia, il genitore è anche affetto da un grave disturbo di alimentazione che lo ha portato a pesare oltre 270 kg. Questo personaggio è interpretato da Brendan Fraser, che tutti ricordiamo bene nel suo periodo di maggior successo quando con la trilogia de La mummia. Questo film segna il suo ritorno a un ruolo da protagonista in un film di alto livello artistico.

Brendan Fraser in The Whale: il video della standing ovation al Festival di Venezia

Non ci sono mezzi termini per dire quanto sia la critica sia il pubblico del Festival di Venezia abbia apprezzato la sua interpretazione. Al termine del film, sullo scorrere dei titoli di coda, la Sala Grande del Palazzo del Cinema è esplosa in un lungo applauso durato sette minuti. Nel video qui sotto, girato con lo smartphone di una persona che era in sala, si vedeno chiaramente la gioia e la commozione che pervade Brendan Fraser, spinto da Aronofsky verso il centro della sala perché la standing ovation del pubblico era tutta per lui.

Più in basso Penelope Cruz e Sadie Sink sul red carpet.

Festival di Venezia: le foto di Penelope Cruz e Sadie Sink sul red carpet

È difficila passare inosservati su un red carpet, soprattutto se si è famosi. Però ci sono alcune celebrità che quando calcano il tappeto rosso, fanno scomparire tutto il resto. Gli sguardi di occhi e teleobiettivi sono catturati come un incantesimo. Le foto di Comingsoon.it scattate ieri a Penelope Cruz e Sadie Sink parlano chiaro.