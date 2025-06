Bratz, Kim Kardashian in lizza per il ruolo da protagonista

News Cinema

Dopo Barbie, tocca alle Bratz conquistare il cinema. Un nuovo live action è in fase di realizzazione con Amazon MGM Studios e il supporto di Kim Kardashian che, secondo quanto riferito da Deadline, è in lizza per il ruolo principale. La più celebre delle Kardashian negli ultimi anni ha affinato sempre più la sua presenza nel mondo dello spettacolo e dopo qualche esperienza sul piccolo schermo come American Horror Story, è pronta per una nuova avventura da bambola.

Deadline precisa che l’accordo interno da Kim Kardashian e Amazon MGM Studios non è stato ancora concluso, per cui non è sicuro che andrà in porto. Oltre a figurare come attrice protagonista, dovrebbe essere coinvolta anche come produttrice del film, la cui sceneggiatura avrà la firma di Charlie Polinger e Lucy McKendrick. Deadline precisa che il live action delle Bratz ha scatenato una vera e propria guerra di offerte, vinta poi da Amazon che avrebbe pagato profumatamente per i diritti. Dopo il successo di Barbie, il mondo dell’intrattenimento è interessato ad incrementare la presenza delle bambole sul grande schermo. Mentre Mattel è al lavoro su un adattamento delle Monster High, Amazon starebbe lavorando ad un live action sulle Bratz.

Lanciate sul mercato nel 2001, queste bambole pop sono diventate virali in tutto il mondo. La linea di giocattoli in questione ha venduto oltre 200 milioni di bambole finora in tutto il mondo. In merito al progetto, non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito alla trama per cui non è chiaro quale storia affronterà. Pur non avendo ancora confermato l’accordo, Kim Kardashian sarebbe in lizza per un ruolo di spicco. La sua agenda è apparentemente piena, scelta come protagonista e produttrice di recente della commedia Netflix The Fifth Wheel e con l’arrivo di una nuova serie tv All Is Fair di Ryan Murphy, così come il ruolo in Group Chat.