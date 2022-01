Bradley Cooper e il nudo frontale in La Fiera delle Illusioni di Guillermo del Toro

News Cinema

Nel noir Nightmare Alley - La Fiera delle Illusioni di Guillermo del Toro, Bradley Cooper ha una scena di nudo frontale: nonostante la sua ormai lunga carriera, ha confessato l'imbarazzo.

Bradley Cooper ha confessato di avere provato un certo imbarazzo in una scena di nudo frontale in La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, la nuova fatica di Guillermo del Toro, un thriller noir psicologico che Cooper divide sullo schermo con tre attrici di rilievo come Cate Blanchett, Rooney Mara e Toni Collette, ma anche con Willem Dafoe, David Strathairn e Ron Perlman. Leggiamo cosa ha raccontato Bradley della sua esperienza sul film nelle nostre sale dal 27 gennaio.



La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Bradley Cooper: "Piuttosto pesante" la scena di nudo in Nightmare Alley

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley è la seconda versione cinematografica del romanzo di William Lindsay Gresham, già portato sullo schermo nel 1947 da Edmund Goulding con Tyrone Power. La storia si incentra su Stanton Carlisle (Cooper), uno spiantato di carisma che impara l'arte del mentalismo dalla chiaroveggente Zeena (Collette) e dal suo ex marito Pete (Srathairn). Con l'aiuto di Molly (Mara), Stanton spera di truffare con successo un riccone (Richard Jenkins), ma tra lui e il suo obiettivo si frappone una psichiatra (Blanchett): alleata o rivale? Un noir thriller psicologico, che ha obbligato Bradley Cooper a una scena di nudo frontale... A The Business l'attore ha detto:

Mi ricordo di aver letto il copione e di aver pensato: è un fenomeno da baraccone, la storia è quella. Lo devi fare. Ricordo ancora di essere rimasto quel giorno nudo davanti alla troupe per sei ore, ed era anche il primo giorno di riprese di Toni Collette. Cavolo. È stato piuttosto pesante. [...]

Ma il contenuto del film, quello che stavamo esplorando, per farlo in modo credibile, richiedeva che fossimo nudi emotivamente e nell'anima. [...] Non è molto diverso dall'indossare una tenuta da minatore, con elmo e luce, guardando gli altri attori, scendendo in un tunnel, sapendo che potresti scavare un cunicolo da cui non uscirai oggi, ma potresti uscire domani.

Bradley Cooper è anche nel cast del nuovo film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, e tornerà alla regia con Maestro, sua opera seconda dopo il successo di A Star Is Born.