Tom Cruise nel Guinness dei Primati per Mission: Impossible - The Final Reckoning, il video della scena del record

A furia di mettersi in gioco in scene d'azione pericolosissime, Tom Cruise è finalmente entrato nel Guinness dei Primati, per le riprese di un'allucinante sequenza dell'ultimo Mission: Impossible - The Final Reckoning. Siamo sicuri che in futuro riuscirà a superarsi...

Il Guinness dei Primati ha registrato un record a nome di Tom Cruise, ottenuto dall'interessato senza nemmeno volerlo, ma solo per portare a casa l'unico risultato a cui tiene: una scena d'azione al cardiopalma, senza controfigura, sul finale di Mission: Impossible - The Final Reckoning, quel Mission: Impossible 8 che ha probabilmente chiuso il sipario sul suo Ethan Hunt, dopo trent'anni. Tom non è nuovo a queste imprese, ma cosa ha fatto scattare il record, nella scena del volo col paracadute in fiamme? Non tanto l'acrobazia in sé (allucinante, eseguita rimanendo nel personaggio), quanto il numero di volte in cui Cruise si è buttato, per portare a casa i ciak necessari. E c'è il video che le conta. BR>



Tom Cruise si è lanciato 16 volte col paracadute in fiamme per Mission: Impossible 8