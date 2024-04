Brad Dourif va in pensione... ma resterà la voce di Chucky

News Cinema

Il grande caratterista Brad Dourif, a soli 74 anni, ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione, con un'eccezione: continuerà a prestare la voce a Chucky, la bambola assassina.

Chi scrive si è innamorata - artisticamente - di Brad Dourif dopo averlo visto nel ruolo d'esordio di Billy, il giovane balbuziente del capolavoro di Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo. Un debutto folgorante, che gli meritò una candidatura all'Oscar come non protagonista nel 1976. Da allora, ha interpretato ben 177 titoli, tra film e tv (stando a IMDB), per lo più in ruoli da caratterista e in opere che hanno lasciato il segno. Lo ricordiamo straordinario Vermilinguo nel Signore degli Anelli: le due torri e Il ritorno del Re, nel Dune di David Lynch, Velluto blu, L'esorcista III, Jungle Fever, nell'Halloween di Rob Zombie, ma anche in Star Trek: Voyager, Deadwood e moltissime serie tv. Uno dei ruoli per cui è più famoso in America, però, è quello di Chucky, la bambola assassina, a cui presta la voce fin dall'inizio. Oggi Dourif ha 74 anni e senza clamori ha annunciato il suo ritito dalle scene, anche se ha detto che continuerà a dare la voce al pupazzo serial killer.

Brad Dourif: abbandona la carriera ma non Chucky

Dourif ha dichiarato di essersi di fatto ritirato dalla recitazione a JoBlo, ma di non avere intenzione di lasciare Chucky. Secondo quanto riporta il sito: "L'unico motivo per cui è tornato per la serie è stato per sua figlia Fiona e perché considera il creatore di Chucky, Don Mancini, come uno di famiglia. Ma per quel che riguarda cose che non siano Chucky, si considera in pensione". Dourif ha interpretato il ruolo in ben sette film, in un cammeo in Ready Player One e, appunto, nella serie tv che è attualmente a metà della terza stagione, con una quarta già annunciata e un nuovo film. Il riferimento alla figlia Fiona Dourif, è perché l'attrice è apparsa in due film della saga ed è attualmente protagonista della serie Chucky. Non conosciamo i motivi della decisione di Brad Dourif e ci dispiacerà molto non vederlo più sul grande schermo. Speriamo che ci ripensi.