Boy George: il biopic sul frontman dei Culture Club sempre più vicino a diventare realtà

News Cinema

Lo sceneggiatore del film biografico dedicato a Boy George svela di essere nel bel mezzo della scrittura del copione e che il cantante è dalla sua parte. Non c'è nulla, quindi, che possa impedire la realizzazione del progetto.

Fra i molti progetti di biopic di rockstar e popstar ce n’è uno che riguarda un mito britannico degli anni '80, che ci ha regalato brani magnifici come "Do you really want to hurt me", "Victims" e “Karma Chameleon". Ovviamente stiamo parlando di Boy George, frontman dei Culture Club e icona di stile. A darci qualche notizia in merito al film a lui dedicato è lo sceneggiatore e produttore JC Lee, a cui dobbiamo per esempio The Morning Show. Il copione che sta scrivendo è basato sull'autobiografia dello stesso Boy George intitolata "Take It Like A Man, Straight, and Karma". Ma non finisce qui, perché lo stesso Boy George sarà produttore esecutivo del film. Questo cosa significa? Che il biopic potrebbe sembrare un "compitino", e cioè un'agiografia senza zone d'ombra e soprattutto senza un punto di vista che non sia quello del protagonista.

Le novità sul film su Boy George

Torniamo agli aggiornamenti sul film biografico su Boy George che dobbiamo a JC Lee. Parlando con Screen Rant, l'uomo ha rivelato di essere arrivato a circa metà della sceneggiatura e di essersi preso un break:

Mi sto prendendo una pausa dalla sceneggiatura in modo che possiamo tutti incontrarci e parlare. Sono nel bel mezzo del lavoro e sono in contatto con George, che è una persona incredibile che ha condiviso con me incredibili dettagli e tantissimo materiale sulla sua vita follemente originale. Sarà un progetto veramente appassionante. Sono entusiasta e penso che verrà fuori qualcosa di speciale, o almeno a me sembra speciale.

Queste parole non aggiungono molto alle informazioni di cui già disponevamo, ma il fatto che Boy George sia così collaborativo e generoso in fatto di aneddoti depone certamente a favore del film, nel senso che probabilmente si farà.

Cosa sappiamo del biopic su Boy George

Cosa sappiamo fino ad ora sul biopic dedicato a Boy George? Che al film è legata la Sony con la sua TriStar Pictures e che ci si concentrerà sulla nascita e sull'ascesa dei Culture Club, fino ad arrivare allo scioglimento della band new wave. Il gruppo si formò nel 1981 e rimase unito fino al 1986.

Prima parlavamo del rischio che il film corre di essere un “santino”. Se si pensa alla turbolenta vita di Boy George, si intuisce subito che invece un lato oscuro ci sarà, e questo perché Boy George è sempre stato molto aperto nel parlare della sua salute mentale e del suo abuso di sostanze stupefacenti. Altra cosa importante da tenere a mente è che, con buona probabilità, il film conterrà un buon numero di hit dei Culture Club. Infine, niente si sa riguardo al cast, se non che a Boy George non dispiacerebbe essere riprodotto sullo schermo da Sophie Turner, la Sansa Stark de Il Trono di Spade.