News Cinema

Boxoffice di Capodanno: esordio forte per Siani e Miyazaki, Wonka vince su Wish al photo finish

Anche se la giornata del 1° gennaio ha sparigliato le carte, piazzando in vetta l'esordio di Succede anche nelle migliori famiglie e Il ragazzo e l'airone, l'esito complessivo del weekend lungo al boxoffice italiano di Capodanno incorona Wonka vincitore, per nemmeno 50.000 euro di differenza da Wish.