Boxoffice di Capodanno: battaglia tra Sonic 3 e Mufasa anche in Italia?

Dati Cinetel alla mano, con le uscite del Capodanno 2025, la classifica del boxoffice italiano comincia a modificarsi. È arrivato Sonic 3 - Il Film e già spodesta Mufasa - Il Re Leone. Ma accadrà quello che sta succedendo negli USA? E cos'altro è arrivato in sala il 1° gennaio?

Qualche giorno fa vi abbiamo già comunicato che, dati Cinetel alla mano, le ultime Festività hanno portato incassi cinematografici doppi rispetto a quelli dell'anno scorso: la tendenza positiva continuerà con l'allargamento dell'offerta dopo il 1° gennaio? Già osservando il botteghino di Capodanno, quando sono uscite alcune nuove proposte, possiamo notare che una battaglia d'oltreoceano si sta trasferendo qui da noi. Ma si rinforza anche il cinema d'autore...



Il dopo Capodanno del botteghino italiano, con Sonic 3, Maria e Nosferatu

Nella giornata del 1° gennaio 2025, con 1.229.000 euro, la nuova uscita Sonic 3 - Il film ha scalzato dal primo posto Mufasa - Il Re Leone: il prequel Disney ha dovuto accontentarsi di 935.900 euro. Naturalmente quest'ultimo è uscito il 19 dicembre e viaggia ormai sui 15.655.000, per cui il porcospino blu ne ha di strada da fare: è tuttavia un'eco di quello che sta accadendo negli USA, dove Sonic 3 batte Mufasa per 136.564.000 dollari contro 128.182.000 (fonte Boxofficemojo), anche se calcolando il boxoffice del mondo intero la situazione si ribalta, con 342.531.000 di Mufasa contro i 210.564.200 dollari di Sonic 3.



