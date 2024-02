Borderlands: il trailer ufficiale in italiano del film tratto dalla celebre delle serie di videogiochi

News Cinema

Arriverà nei cinema italiani nel mese di agosto 2024 Borderlands, il film diretto da Eli Roth basato sulla celebre serie di videogiochi. Protagonista del film nei panni di Lilith è Cate Blanchett. La vediamo in azione nel primo trailer ufficiale in italiano del film.

Uscirà nei cinema italiani nel mese di agosto 2024 distribuito da Eagle Pictures Borderlands, il film diretto da Eli Roth e basato sull'omonimo serie di videogiochi, tra le più vendute di sempre. Nei panni della protagonista Lilith troviamo Cate Blanchett, affiancata da un cast di primo ordine che comprende, tra gli altri, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramirez, Ariana Greenblatt, Florian Muntenau, Gina Gershon e Jamie Lee Curtis.

Li vediamo tutti in azione del primo trailer ufficiale in italiano del Film:



Borderlands: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Eli Roth con Cate Blanchett - HD

Borderlands: la trama ufficiale e il poster italiano del Film

Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso, è costretta a tornare, a malincuore, su Pandora, il suo pianeta natale che è il più caotico della galassia. La sua missione è trovare la figlia scomparsa di Atlas (Ramírez), il più potente figlio di p*****a dell'universo. Lilith stringerà un’alleanza con un’improbabile squadra di reietti: Roland (Hart), un mercenario esperto, Tiny Tina (Greenblatt), una adolescente amante degli esplosivi e il suo muscoloso protettore Krieg (Munteanu), Tannis (Curtis), una scienziata pazza che ne ha viste di tutti i colori e Claptrap (Black), un robottino logorroico e saccente. Insieme, questi strampalati eroi dovranno sconfiggere una specie aliena e pericolosi banditi e scopriranno uno dei segreti più incredibili di Pandora. Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma alla fine combatteranno per qualcosa di più grande: la loro amicizia.