Bodies Bodies Bodies: il trailer ufficiale dell'horror satirico di A24

Un film dell'orrore che prende di mira la Generazione Z, i suoi vezzi e i suoi vizi. Diretto dalla regista e attrice olandese Halina Reijn, il film debutta il 5 agosto negli USA. Ecco il trailer ufficiale originale di Bodies Bodies Bodies.

Il 5 agosto negli USA arriverà nei cinema il nuovo horror prodotto dalla prestigiosissima A24, l'etichetta indie più cool del momento. Si intitola Bodies Bodies Bodies e mette in scena una una satira al vetriolo della cosiddetta Generazione Z, quella cioè dei ventenni americani e non di oggi, ossessionati da certa correttezza politica fatta di woke culture e safe spaces, ma anche da Tik Tok e social assortiti. Una generazione di ragazzi, almeno in questo film, pieni di soldi e un po' vuoti di valori.

La trama di Bodies Bodies Bodies (che è stato presentato in prima mondiale al SXSW, dove ha ricevuto critiche entusiaste, e attualmente sta al (siamo al 96% di rating positivi su Rotten Tomatoes) vede un gruppo di amiche e amici (o presunti tali) che, con molti soldi a disposizione, tempo da perdere e droga quanto basta, decide di passare un weekend nella classica grande casa isolata, che diventa ancora più isolata per via di un uragano. Tra noia e stonature varie, i ragazzi e le ragazze finiranno con l'affrontare il classico gioco di società che avrà risvolti inquietanti e sanguinosi: qualcuno, insomma, ci lascerà veramente le penne, e i sopravvissuti dovranno cercare di scoprire chi tra loro è il killer prima di finire anche loro dalla parte delle vittime.

Il film è diretto dalla regista e attrice olandese Halina Reijn, qui alla sua prima direzione di un film in inglese, mentre a sceneggiare è stata Sarah DeLappe, che ha lavorato su un soggetto della Kristen Roupenian diventata famosa con il "Cat person", pubblicato sul New Yorker e poi circolato in tutto il mondo.

I protagonisti del film sono l'Amandla Stenberg di The Hate U Give, la Maria Bakalova di Borat 2, la sensazionale Rachel Sennott di Shiva Baby, Pete Davidson, Chase Sui Wonders e Lee Pace.

Ecco il trailer ufficiale originale di Bodies Bodies Bodies: