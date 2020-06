Blu profondo 3 -Deep Blue Sea 3: il trailer del terzo capitolo della serie con gli squali "evoluti"

News Cinema

Sta per arrivare in digitale e home video Deep Blue Sea 3, secondo sequel del film diretto da Renny Harlin nel 1999 con Saffron Burrows, Samuel L. Jackson e Thomas Jane.

Da queste parti siamo molto appassionati di film con gli squali. Quando sono capolavori come Lo squalo di Steven Spielberg, il film da dove tutto è cominciato, e anche quando sono bizzarri e squinternati guilty pleasure come il Blu profondo diretto nel 1999 da Renny Harlin, che raccontava di una squali fatti diventare più intelligenti e spietati da esperimenti condotti su di loro da ricercatori umani, e che vale la pena vedere solo per la scena in cui muore il povero Samuel L. Jackson.

Due anni fa, nel 2018, venne realizzato direttamente per il mercato dell'home video un sequel di quel film, Blu profondo 2, che riprendeva il tema di squali (per la precisione squali toro) resi più feroci, famelici e intelligenti da esperimenti umani, e la stessa cosa vale per Blu profondo 3 - Deep Blue Sea 3, nuovo film che debutterà in digitale e in home video alla fine di agosto e di cui è disponibile online il primo trailer.

In Blu profondo 3 Emma Collins, un'eminente biologa marina, e il suo team di ricerca hanno allestito un laboratorio sottomarino dal quale possono osservare l'unica area di accoppiamento del Grande Squalo Bianco nota all'uomo. I problemi per loro hanno inizio quando uno degli squali toro "modificati" di cui si parlava nel secondo film si avvicina con l'intenzione di compiere un passo evolutivo definitivo incrociandosi con uno squalo bianco, mentre il finanziatore della loro missione di ricerca vorrebbe impadronirsi del segreto della super-intelligenza contenuto nel cervello di quello squalo toro.

Avvincente, no?

Nel ruolo di Emma troviamo Tania Raymonde, attrice americana nota soprattutto per essere stata la Alex di Lost e per essere una delle protagoniste della serie di Amazon Goliath. Al suo fianco attori non esattamente notissimi come Nathaniel Buzolic, Emerson Brooks, Bren Foster e Reina Aoi. Regia di John Pogue da una sceneggiatura di Dirk Blackman.

Blu profondo 3 - Deep Blue Sea 3: il trailer del film