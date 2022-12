Blood: il trailer del nuovo horror di Brad Anderson con Michelle Monaghan

News Cinema

Il regista di Session 9 e L'uomo senza sonno, uno che seguiamo con interesse da diversi anni, ha diretto un nuovo film dell'orrore che debutta negli Statu Uniti il 27 gennaio prossimo. Ecco qui trailer e trama di Blood.

Sarà che abbiamo iniziato a lavorare nel settore più o meno nello stesso periodo, ma Brad Anderson è uno di quei registi che seguo da tempo e con particolare interesse, nonostante gli innegabili alti e bassi della sua carriera. Anderson, per chi se lo chiedesse, è quello che ha diretto tre film molto diversi tra loro ma ugualmente notevoli come l'horror psicologico Session 9, L'uomo senza sonno con Christian Bale e il thriller ferroviario Transsiberian. Poi c'è molto altro, certo, ma questi finora sono probabilmente i suoi titoli più notevoli.

Chissà se questa top 3 non possa ora essere rivoluzionata da una nuova regia di Anderson, che ha diretto un horror intitolato Blood, in uscita negli USA il prossimo 27 gennaio.

Sceneggiato da Will Honley di Bloodline e Escape Room 2, Blood vede protagonista una donna che si è da poco separata dal marito e che si trasferisce nella sua vecchia casa di campagna assieme alla figlia Tyler e al figlio Owen. Poco dopo il loro arrivo, accade che il cane di Owen fugga nella direzione del bosco, per far ritorno a casa dopo alcuni giorni rabbioso e intriso di sangue. E dopo essere stato morso dal cane, Owen inizia a sviluppare un'infezione che appare sempre più preoccupante e altera i comportamenti del ragazzo in maniera alquanto inquietante.

Nei panni della donna protagonista del film troviamo la Michelle Monaghan di True Detective e Mission: Impossible. Direttamente dalla saga di Scream arriva invece Skeet Ulrich, interprete di suo marito, e a completare il cast troviamo Skylar Morgan Jones e Finlay Wojtak-Hissong nei ruoli dei due bambini.

Questo è l'intrigante trailer originale di Blood: