Blonde: ecco il primo trailer del film su Marilyn Monroe con Ana de Armas!

News Cinema

Attesissimo e già molto discusso per uscire in versione vietata ai minori, arriverà prossimamente su Netflix Blonde, diretto da Andrew Dominik, con Ana de Armas e tratto dal bellissimo romanzo di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe. Ecco il primo trailer.

Blonde, il film che Andrew Dominik ha tratto dallo splendido romanzo omonimo di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe, arriverà su Netflix prossimamente e finalmente, dopo averne sentito tanto parlare, il primo (breve) e bellissimo trailer è arrivato! Come noto, Dominik ha più volte dichiarato che la sua non è una versione edulcorata della storia, ma contiene, come il libro, molte scene forti, per cui il film è, di fatto, vietato ai minori. Ana de Armas, che interpreta Marilyn, brilla già in queste poche scene.



Blonde: Primo Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Blonde, dal libro al film

Pubblicato nel 2000, "Blonde", di Joyce Carol Oates, non è una biografia ma un romanzo che racconta i tormenti interiori di una donna sfruttata spietatamente dal mondo maschile, una storia che prende spunti dai veri avvenimenti della vita di Marilyn Monroe per creare una narrazione appassionante e straziante della persona dietro il personaggio. Nel trailer vediamo Ana de Armas al trucco, che cerca di evocare il suo fascinoso alter ego, è vediamo anche altre scene, tra cui la premiere di Quando la moglie è in vacanza in cui indossa il celebre vestito, mentre in sottofondo ascoltiamo una versione rallentata e distorta di "Diamonds are a girls' best friend", dal film Come sposare un milionario.

Personalmente siamo già molto colpiti da questo breve trailer e non vediamo l'ora di vedere il film. Nel cast, oltre alla protagonista, ci sono Adrien Brody, Bobby Cannavale e Julianne Nicholson.