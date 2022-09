Blonde, Ana De Armas e Marilyn Monroe, le ansie dell'attrice per la difficile prova

News Cinema

Ana De Armas ha raccontato le sue ansie nell'interpretare Marilyn Monroe in Blonde, in concorso a Venezia l'8 settembre.

L'8 settembre sarà presentata in concorso al Festival di Venezia una delle prove più impegnative della carriera di Ana De Armas, cioè quel Blonde di Andrew Dominik, dove interpreta Marilyn Monroe: un impegno che trasmetterebbe ansia a qualunque attrice, tanto che la stessa Ana ha affidato a Empire qualche confidenza sulla tensione che l'ha accompagnata durante la lavorazione. Leggi anche Netflix, i film a settembre 2022 in streaming: Blonde, La casa tra le onde e Morbius

Ana De Armas su Blonde: "Ci siamo divertiti, ma ero insicura"

Blonde sarà su Netflix alla fine di settembre, dopo il passaggio in concorso nel programma del Festival di Venezia 2022. Ana De Armas si è presa in carico di affrontare il mito di Marilyn Monroe, aiutata il più possibile dal regista Andrew Dominik. Non importa però quanto sia la tua preparazione, perché gestire un mito in un biopic di questa portata può mettere in discussione tutto il proprio impegno. Ana De Armas ha confidato a Variety:

Non ero sicura della mia voce, dell'accento, della coreografia, del lavorare con attori americani che la conoscevano meglio di me, non mi sentivo sicura su niente! Tutto questo però era esattamente quello che provava lei. Quindi è stato incredibile. Anche se adesso faccio sembrare tutto triste, pieno di lacrime e traumi, ci siamo divertiti parecchio.