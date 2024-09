Blitz, il trailer italiano con Saoirse Ronan alla ricerca di suo figlio nella II Guerra Mondiale

News Cinema

È arrivato il trailer italiano ufficiale di Blitz, epico film di Steve McQueen ambientato durante la II Guerra Mondiale, interpretato da Saoirse Ronan. A fine novembre in streaming su Apple TV+.

Possiamo mostrarvi il trailer italiano di Blitz, epico film drammatico ambientato durante la II Guerra Mondiale, interpretato da Saoirse Ronan, scritto e diretto dal premio Oscar Steve McQueen: una madre va alla ricerca del figlio perduto, in un affresco per il quale Apple sembra non aver badato a spese. Il film sarà disponibile sulla piattaforma Apple TV+ a fine novembre in streaming, dopo una limitata uscita simbolica in sala negli USA.



Blitz, la trama del film con Saoirse Ronan ambientato nella Seconda Guerra Mondiale

Il piccolo protagonista di Blitz è George (Elliott Heffernan): siamo nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, e sua madre Rita (Saoirse Ronan), costretta a rimanere nell'East London con il padre Gerald (Paul Weller), decide di mandarlo in campagna, al sicuro e lontano dai bombardamenti. Le cose non vanno però per il verso giusto: George vuole tornare a casa da mamma e nonno, così scappa e intraprende un pericoloso viaggio per riunirsi a loro, mentre a sua volta Rita, scoperto che George è scomparso, va parallelamente alla sua ricerca...

Steve McQueen, premio Oscar per il miglior film con 12 anni schiavo, ha da poco diretto per Prime Video la serie Small Axe (2020), che come il successivo documentario Occupied City (2023) approfondisce la storia europea, tornando ancora una volta indietro alle ferite della II Guerra Mondiale. Con le musiche di Hans Zimmer, il film si avvale dell'interpretazione di Saoirse Ronan: quattro volte candidata all'Oscar per Espiazione, Brooklyn, Lady Bird e Piccole donne, quest'anno ha interpretato il drammatico The Outrun di Nora Fingscheidt, in parte anche ambientato a Londra. L'anno scorso l'abbiamo vista in Il nemico, al fianco di Aaron Pierre e Paul Mescal.