Blake Lively sarà protagonista del progetto Netflix intitolato Dark Days at the Magna Carta

Il thriller post-apocalittico verrà prodotto da Shawn Levy (Stranger Things).

Blake Lively sarà la protagonista del thriller post-apocalittico Dark Days at the Magna Carta, produzione originale targata Netflix. Alla produzione oltre la stessa star troveremo anche una vecchia conoscenza della piattaforma di streaming: Shawn Levy, la cui compagnia 21 Laps ha realizzato il grande successo della serie Stranger Things. La sceneggiatura sarà scritta da Michael Paisley, il quale ha in mentre una storia da sviluppare in una trilogia di lungometraggi.

Anche se i dettagli della trama non sono stati ancora resi ufficiali, Dark Days at the Magna Carta vedrà una donna combattere con tutte le proprie forze al fine di salvare la sua famiglia da un evento apocalittico. Anche se il plot non è direttamente collegato con l’attuale pandemia ci COVID-19, a quanto pare vi saranno probabili riferimenti all’isolamento e alla forza d’animo che la protagonista deve affrontare per raggiungere il proprio obiettivo.

Blake Lively arriva da due prove d’attrici molto diverse tra loro ma assolutamente convincenti: prima è stata la seducente protagonista di Un piccolo favore di Paul Feig, poi la dolorosa anti-eroina dell’action-thriller The Rhythm Section diretto da Reed Morano. Prossimamente invece la vedremo in un altro crime-thriller, The Husband’s Secret.