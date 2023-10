Blade Runner, Ridley Scott a chi lo contestò: "Ora andate aff-!"

News Cinema

Ridley Scott, prossimo a tornare tra noi con Napoleon, ha ricordato l'esperienza su Blade Runner e quanto lo segnò: ne va fiero oggi, ma quanta fatica e quanta bile gli costò quel capolavoro con Harrison Ford e Rutger Hauer... durante le riprese e dopo, presso la critica, all'uscita.

Pochissimi oggi sarebbero in grado di criticare Blade Runner, il capolavoro di Ridley Scott del 1982, interpretato da Harrison Ford e Rutger Hauer: un film che cambiò non solo la storia della fantascienza cinematografica, ma anche l'approccio estetico a un certo cinema. Aprendosi con Total Film, alla viglia del suo ultimo Napoleon con Joaquin Phoenix (in sala dal 23 novembre), Scott si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, aprendosi a ricordi non proprio dolci. Leggi anche Blade Runner 2049 - Ridley Scott rimpiange di non aver diretto il sequel

Ridley Scott su Blade Runner: "Come regista devi imparare che non puoi ascoltare tutti"

Quando si piazza una scommessa creativa della portata di Blade Runner, è normale che al momento si possa non essere compresi. Successe anche a Ridley Scott, che oggi presenta nel mondo Napoleon con Joaquin Phoenix, e che a 85 anni si leva la soddisfazione di sbeffeggiare chi all'epoca gli remò contro, sul set e presso la critica.

Le riprese furono per me un'esperienza molto brutta. Avevo soci orrendi, gente della finanza, ogni giorno mi torturavano. Avevo avuto successo nel gestire una compagnia, quindi sapevo che stavo facendo qualcosa di molto, molo speciale. E non accettavo un "no" come risposta. Ma loro non capivano quello che avevano in mano. Lo giri, lo monti, fai il mix e a metà del lavoro tutti dicono che è troppo lento. Come regista devi imparare che non puoi ascoltare tutti. [...] Ora è uno dei film di fantascienza più importanti, dal quale tutti attingono. Ma proprio tutti, cavolo. [...]

Per vent'anni non ho visto Blade Runner, ma poi l'ho fatto e... non è lento. Le informazioni che ti trasmette sono così originali e interessanti, si parla di creazioni biologiche, di trivellazioni nello spazio, all'epoca dissero che erano stupidaggini. Ora dico: "Andate affanculo".[...]