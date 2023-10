Blade, il film Marvel viene riscritto un'altra volta?

News Cinema

Nonostante la Marvel abbia mantenuto la data d'uscita nel 2025, i lavori sul Blade con Mahershala Ali non procedono molto spediti. Pare addirittura che l'ultima stesura sia in corso di riscrittura totale.

I lavori non procedono affatto spediti per il reboot di Blade in casa Marvel Studios, nonostante la major avesse già Mahershala Ali pronto per interpretare il personaggio che fu di Wesley Snipes (e l'avesse già introdotto in un cammeo di Eternals). Un piccolo scoop di World of Reel ci dice che, terminato lo sciopero degli sceneggiatori poco tempo fa, i lavori sono ripresi proprio sul copione... e quasi da zero! Leggi anche Caos Marvel: Posticipati lo spin-off di WandaVision, Daredevil, Echo e altre Serie TV

Blade riscritto da zero, uscirà sempre nel 2025?