Blacklight: Liam Neeson giustiziere contro l'FBI nel trailer dell'action thriller

Liam Neeson torna in azione nell'action thriller Blacklight, di cui è appena uscito il trailer. Nel cast anche Aidan Quinn.

Buone notizie per chi non ne ha mai abbastanza di vedere Liam Neeson menare le mani e sparare a corrotti nelle alte sfere governative, criminali assortiti e minacce alla sua famiglia: c'è un altro action thriller in arrivo che lo vede protagonista. Si intitola Blacklight ed è diretto dal regista britannico Mark Williams, con Aidan Quinn nel ruolo dell'antagonista. Del film è appena uscito il trailer.

La trama di Blacklight

Fiducia, identità e il pericolo del potere senza controllo spingono un agente sotto copertura ai limiti, nell'intenso action thriller di Mark Williams Blacklight. Travis Block vive e combatte nell'ombra. Block, risolutore freelance per conto del governo, è un uomo pericoloso i cui compiti hanno incluso anche l'estrazione di agenti infiltrati da situazioni pericolose. Quando scopre che un ambiguo programma chiamato Operation Unity colpisce dei cittadini comuni per motivi noti solo al suo superiore, il capo dell'FBI Robinson, ingaggia l'aiuto di una giornalista, ma il suo passato e il presente si scontrano quando sua figlia e sua nipote vengono minacciate. Adesso Block deve salvare le persone che ama e rendere pubblica la verità per provare a redimersi. Niente e nessuno è al sicuro quando i segreti vengono mantenuti in Blacklight.

Va bene, la trama è uguale - con qualche differenza - a quella di molti altri action che abbiamo già visto, soprattutto quelli con Liam Neeson, ma se lui, a 69 anni, non è ancora stanco di interpretarli, possiamo forse esserlo noi di vederli? Ecco il trailer di Blacklight.