Black Widow per la pirateria potrebbe aver perso 600 milioni di dollari

Stando a un'analisi di Deadline, l'uscita simultanea in sala e su Disney+ di Black Widow ha portato a un aumento vertiginoso della pirateria per il cinecomic Marvel. Ma la strategia non paga nemmeno per la Warner Bros...

L'uscita simultanea di Black Widow in sala e streaming la scorsa estate ha fatto discutere, oltre a generare un contenzioso (poi risolto) tra la Disney e Scarlett Johansson: secondo una ricerca di Deadline, si scopre ora quanto queste uscite contemporanee cinema-streaming, comuni anche alla Warner Bros nel corso del 2021, si siano rivelate poco lucrative, specie alla luce del trionfo al boxoffice di Spider-Man No Way Home, esclusiva iniziale per le sale. Leggi anche Scarlett Johansson e Marvel Studios di nuovo al lavoro insieme?

Black Widow, una perdita di 600 milioni di dollari?