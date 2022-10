Black Panther 2 papabile per gli Oscar? Kevin Feige non ci pensa

News Cinema

Visto che il primo Black Panther si guadagnò una simbolica nomination agli Oscar come miglior film, si può sperare in qualcosa di analogo o migliore per Black Panther: Wakanda Forever? La risposta di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, è serena.

Nessuno ha dimenticato l'importanza che ebbe il primo Black Panther nel portare i cinecomic a un passo dall'Oscar, con la nomination per il miglior film. Carico di aspettative dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, il sequel Black Panther: Wakanda Forever, nelle nostre sale dal 9 novembre, potrebbe riavvicinarsi alla statuetta più prestigiosa? Total Film ha pensato di domandarlo al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Leggi anche Black Panther Wakanda Forever, come l'ha affrontato il regista Ryan Coogler

Black Panther Wakanda Forever si avvicinerà all'Oscar per il miglior film?

Intervistato da Total Film, il boss dei Marvel Studios, quel Kevin Feige papà del Marvel Cinematic Universe, ha espresso il suo parere sulle possibilità che ha Black Panther: Wakanda Forever di avvicinarsi agli Oscar più prestigiosi, come quello per il miglior film sfiorato dal precedente Black Panther. Di fatto il film di Ryan Coogler portò a casa tre statuette, per costumi, production design e musiche, ma qui si parla della tanto attesa consacrazione del cinecomic tra i premi maggiori (Joker è un caso un po' atipico, e di solito non viene tenuto in conto in questi ragionamenti). Feige però non sembra minimamente toccato da queste diatribe e risponde:

Non sono il tipo che predice quello che l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences farà con i suoi preziosi voti. Non so lo so. So però che Ryan e l'intero team si sono avvicinati al film come fecero col primo, cioè: come facciamo a renderlo la migliore esperienza per il pubblico? Come facciamo a creare un'esperienza che il pubblico vorrà ripetere ancora e ancora? La motivazione che li ha guidati era quella. E fare qualcosa che fosse un incredibile omaggio all'eredità lasciata da Chadwick. Questo si muove in equilibrio tra un tributo a una persona reale e il prosieguo di una storia di finzione, in nome della speranza - torno su questa parola - e l'ottimismo che il Wakanda da sempre rappresenta.