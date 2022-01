Black Crab: la prime foto del thriller scandinavo con Noomi Rapace che lotta per la sopravvivenza

News Cinema

Debutterà il 18 febbraio su Netflix il thriller Black Crab, in cui Noomi Rapace è un soldato che attraversa lande gelate per portare a termine una missione segreta e fondamentale.

Una Noomi Rapace quasi morta di freddo in un gelido inverno è la protagonista del thriller svedese Black Crab, che debutterà su Netflix il prossimo 18 febbraio. Del film, che è diretto da Adam Berg, sono appena arrivate le prime foto. La fonte di ispirazione di una storia senz'altro di sopravvivenza è l’omonimo romanzo di Jerker Virdborg, e del cast fanno parte anche Jakob Oftebro, Dar Salim, Ardalan Esmaili ed Erik Enge. Per il regista sono loro la forza del film, come lui stesso ha dichiarato nel corso di un'intervista:

Sono molto felice e orgoglioso di avere un cast così valido a dare vita a questo film e ai nostri personaggi. Questi esperti attori, con i loro occhi, le loro voci, i loro volti e i loro corpi, ci conduranno tra le pieghe di questa storia. Ci faranno sentire la brutalità della guerra, l'importanza della speranza in un mondo che sembra averla persa e il prezzo che si deve pagare per la sopravvivenza. Porteranno grandissima umanità al durissimo mondo di Black Crab.

Black Crab: di cosa parla il thriller scandinavo?

Black Crab è basato su una sceneggiatura scritta da Adam Berg insieme a Pelle Rådström. Il film racconta la storia di sei soldati che si muovono in un mondo post-apocalittico devastato dalla guerra e che devono attraversare terre ghiacciate per consegnare un misterioso pacco che potrebbe porre termine ai conflitti. Noomi Rapace interpreta Caroline Edh, che non desidera soltanto la fine delle ostilità.

Black Crab: le prime foto del film

Nelle prime foto di scena di Black Crab, l’unico componente del cast che si vede con chiarezza è proprio Noomi Rapace. E’ vestita da soldato e ha occhiali a mascherina simili a quelli che indossavano i nostri nonni per sciare nei giorni di tormenta. Un po’ vintage anche i simil-anfibi indossati dall'attrice, costretta a una guerra che sembra di trincea. Le restanti foto insistono sull’impervietà dei luoghi e del clima.