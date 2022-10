Black Adam è al cinema, Dwayne Johnson spiega la sua battaglia

News Cinema

Nel giorno in cui arriva in sala Black Adam, nuovo tassello del DC Extended Universe, Dwayne Johnson spiega quanta fatica gli sia costata portare al cinema questo progetto, in questo preciso modo.

Dopo tanti anni in cui se n'è discusso, oggi arriva finalmente nelle sale italiane Black Adam, un progetto nel quale ha creduto fermamente il suo interprete Dwayne Johnson, appassionato del mondo DC Comics e deciso a contribuire al DC Extended Universe a modo suo. ThePlayList ha fatto qualche domanda all'attore, riguardante il percorso che l'ha portato, anche da producer, a dar vita al film diretto da Jaume Collet-Serra.



Black Adam: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dwayne Johnson su Black Adam: "Una battaglia lunga e ardua"

Star al boxoffice, Dwayne Johnson ci ha messo del tempo prima di entrare nel mondo remunerativo dei cinecomic con Black Adam: la questione tuttavia non era economica, bensì affettiva. "The Rock" aveva scelto chi interpretare, non aveva dubbi, e non necessariamente la sua sicurezza era condivisa dalla dirigenza Warner Bros., peraltro negli ultimi mesi defenestrata dopo l'acquisizione da parte di Discovery. Johnson ci dice:

È stato un viaggio, un combattimento lungo e arduo. [...] Mi piace tanto la Marvel, lì sono tutti miei amici, ma io ADORO la DC. Adoro Batman, adoro Superman, adoro Wonder Woman, amo questi personaggi, date uno sguardo alla bibbia DC e ci trovate un sacco di personaggi fighi, duri, divertenti e complessi, che possiamo presentare al mondo. [...]

[Coivolgere la Justice Society of America] è stata un po' una battaglia. Perché nessuno aveva un riferimento, il mondo non sapeva chi fossero quelli della JSA, a meno che tu non fossi come noi, esperto di quei fumetti e di quella mitologia. E quindi abbiamo dovuto combattere un'altra volta! [ride]

Nel caso poi vediate Black Adam e una certa specifica scena vi colpisca particolarmente (suggerimento: è nei titoli di coda, l'avreste mai immaginato?), in quel caso senza spoiler vi riportiamo il commento di Johnson a questa impresa: "C'era un'altra battaglia che non avrei perso, bello. Abbiamo combattuto per un anno e mezzo o due, ma alla fine ce l'abbiamo fatta." Di cosa starà parlando? Leggi anche Black Adam stava per essere vietato ai minori: director's cut in futuro?