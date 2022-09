Black Adam, fan in delirio a un test screening, c'è Dwayne Johnson!

News Cinema

A una proiezione di test per Black Adam, tra il pubblico c'era Dwayne Johnson, che ha chiacchierato con le "cavie", emozionando tutti. Un video testimonia l'accaduto! Un nuovo trailer è in arrivo questa settimana.

Un nuovo trailer è previsto questa settimana per Black Adam, il cinecomic del DC Extended Universe in uscita il 20 ottobre e interpretato da Dwayne Johnson. È stato proprio The Rock a dare la notizia, nel lancio di un video particolare, che l'ha visto partecipare, inizialmente in incognito, a un test screening del film di Jaume Collet-Serra. La reazione dei fan quando lo riconoscono in sala è impagabile... ma poi hanno dovuto fare il loro lavoro di "cavie".





.@TheRock surprises fans from a #BlackAdam test screening and confirms the second trailer will drop THIS WEEK!



“Pssst…the global launch of our BLACK ADAM trailer #2 is going down this week….”



(via | IG) pic.twitter.com/0NkL4hEzmo — Black Adam News (@blackadamnews) September 6, 2022

Dwayne Johnson al test screening di Black Adam manda in delirio gli spettatori