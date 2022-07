Hawkman, un assolo dopo Black Adam? Parla il suo interprete

News Cinema

Aldis Hodge, che intepreta Hawkman nel prossimo Black Adam, suggerisce e spera in una sua presenza fissa nell'ambito del DC Extended Universe.

Anche nell'ultimo trailer di Black Adam con Dwayne Johnson viene mostrato Hawkman, portato sullo schermo da Aldis Hodge. Abituati come siamo alle tessiture marveliane, alle connessioni tra diversi elementi di uno universe narrativo, è normale domandarsi se Hawkman farà capolino solo nel film di Jaume Collet-Serra, oppure se lo vedremo ancora. Cosa ci racconta Hodge stesso? Leggi anche Shazam 2 anticipato al 2022, The Flash e Aquaman 2 slittano al 2023

Dopo Black Adam, rivedremo ancora Hawkman? Parla Aldis Hodge

Aldis Hodge, interprete di Hawkman nel Black Adam con Dwayne Johnson, in uscita il 20 ottobre in sala, nel panel del Comic-Con di San Diego ha espresso qualche parere sul possibile futuro del suo personaggio nell'ambito del DC Extended Universe. Nel film Hawkman è il leader della Justice Society of America, un archeologo reincarnazione di un principe egiziano, impegnato a portare Black Adam dalla parte dei buoni, non senza qualche evidente difficoltà. Hawkman è una presenza molto antica nell'olimpo dei supereroi DC, essendo nato nel 1940 dalla fantasia di Gardner Fox e Dennis Neville, e avendo avuto nel corso dei decenni ovviamente molte identità, come accade spesso a questi personaggi storici. Ecco le parole di Hodge:

La questione con Hawkman è che, se guardi la sua cronologia nei fumetti lo capisci, è passato dalla Justice Society, poi c'è anche un po' di Justice League, poi ancora ci sono i fumetti di Hawkman indipendenti dal resto, insomma ha una storia molto ricca. I suoi trascorsi, la sua maledizione, la sua storia con Hawkgirl. C'è tanto per riempire un film tutto per lui, anzi un po' di film tutti per lui! Spero in questa esplorazione.