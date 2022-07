Black Adam, dal Comic-Con le nuove foto del film con Dwayne Johnson

News Cinema

In un contesto perfetto per il film DC, Black Adam al Comic-Con si manifesta ancora con nuove immagini del film con Dwayne Johnson, diretto da Jaume Collet-Serra.

Mentre cresce l'entusiasmo dei fan al Comic-Con, nell'attesa di nuovo materiale relativo a Black Adam con Dwayne Johnson, qualcosa trapela grazie a un articolo di Den of Geek, accompagnato anche da alcune nuove foto che presentano altri personaggi, oltre al mattatore. Il film di Jaume Collet-Serra sarà nelle sale nell'ottobre di quest'anno.





















Black Adam, la Justice Society of America nel film