Billy Wilder: dal 20 novembre al 22 dicembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma una rassegna dei suoi capolavori

Un'imperdibile rassegna nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, a ingresso gratuito, dal 20 novembre al 22 dicembre presenta i capolavori del regista Billy Wilder. Il programma.

Roma, per chi ci vive, specie in questo periodo, può essere un inferno. Ma per fortuna èancora prodiga di eventi culturali che ci aiutano a riconciliarci col caos del traffico e dei cantieri. Ad uno dei maggiori registi mondiali, autore di capolavori di intelligenza, eleganza ed ironia, come lo era Billy Wilder, austriaco di nascita ed americano per necessità, è dedicata una bellissima rassegna al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che prende il via il 20 novembre con un classico della commedia come A qualcuno piace caldo, per concludersi poco prima di Natale, il 22 dicembre. L'ingresso è libero, previa prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. Vi presentiamo il programma.

Billy Wilder in rassegna al Palazzo delle Esposizioni di Roma

La rassegna del cinema di Billy Wilder è a cura di Marco Berti e Francesca Pappalardo, è promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo con Park Circus (Londra), Lab80 Film. Il Cinema di Palazzo Esposizioni Roma rende omaggio con oltre un mese di proiezioni a uno dei più grandi registi della storia del cinema, Billy Wilder. L’uomo che più di ogni altro ha fatto divertire le platee di tutto il mondo aveva abbandonato l’Europa all'ascesa al potere di Hitler, senza poter più rivedere parte della sua famiglia sterminata nei lager nazisti. Approdato in America, è diventato prima uno degli sceneggiatori più acclamati a Hollywood – scrivendo in una lingua diversa da quella d’origine - e, passato dietro la macchina da presa, uno dei registi le cui invenzioni tecniche sarebbero diventate legge per gli autori a venire; fucina di gag e battute ancora oggi proverbiali; maestro inarrivabile nel lavoro con gli interpreti che ha lanciato a fama eterna, nomi del calibro di Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Gloria Swanson, Shirley MacLaine, William Holden, Jack Lemmon, Tony Curtis, Walter Matthau nelle sue mani hanno dato le loro prove migliori; infine vincitore di ben 6 premi Oscar senza contare quelli ottenuti dai suoi film in tutte le categorie.

Cosa importava più di ogni altra cosa a Wilder? Fare buoni film per il pubblico e attraverso la finzione del cinema mostrargli la menzogna che regola il mondo. Una ricetta apparentemente semplice che nelle mani di un genio è stata tradotta in una tale ricchezza narrativa che ancora oggi stupisce. Wilder ha padroneggiato e definito i canoni di ogni genere, creando le commedie più divertenti mai realizzate, noir e gialli dalla suspence ancora oggi intatta, storie d’amore che tutti vorremmo sognare, film di guerra che spiazzano, drammi di denuncia sociale che sono un pugno allo stomaco. In un’epoca e un Paese, l’America, perbenista e bigotta, dove la censura la faceva da padrona, è riuscito a criticare e fustigare ogni aspetto della società moderna, resa schiava dall'ambizione e dall’arrivismo, dalla spettacolarizzazione mediatica del dolore e dalle ossessioni di un erotismo frustrato, sdoganando temi allora tabù e non risparmiandoci nessuna delle strategie dell’uomo moderno per fregare i suoi simili. Wilder ha assunto la veste dei grandi moralisti classici e lo ha fatto facendoci ridere a crepapelle, ha usato le mille risorse che il cinema poteva offrirgli per porci davanti uno specchio dei nostri difetti e, costringendoci a tenere gli occhi spalancati dal ridere, ci ricorda amaramente ancora oggi che “nessuno è perfetto”..

I film e le date della rassegna