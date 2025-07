Billie Eilish e la collaborazione con James Cameron: annuncio durante il concerto

News Cinema

Dal palco Billie Eilish ha spiegato al pubblico che le numerose camere attive erano legate a un progetto che sta mandando avanti con James Cameron. In 3D. Cosa starà preparando la cantante con il regista di Avatar?

Nella tappa di Manchester del suo tour "Hit Me Hard and Soft", la cantante Billie Eilish ha voluto anticipare i dubbi del pubblico sul grande numero di camere presenti in scena, per riprenderla da svariate angolazioni, ben oltre le dinamiche classiche delle riprese dei concerti. C'è qualcosa in ballo... e quel qualcosa si chiama addirittura James Cameron, che a quanto pare, oltre a lavorare freneticamente sulla post-produzione di Avatar: Fuoco e Cenere, trova il tempo per attività secondarie che alimentano la sua voglia di sperimentare sul piano tecnico... Leggi anche Incontro con James Cameron, il regista che rincorre la sua immaginazione

James Cameron prepara un film concerto per Billie Eilish?

Nella carriera da regista di James Cameron, oltre ai suoi storici film di fiction, ci sono dei documentari (preferibilmente inabissati), ma c'è un solo videoclip, per la band del compianto amico Bill Paxton, i Martini Ranch ("Reach", 1988, dove tra l'altro compare Kathryn Bigelow!). Le cose potrebbero cambiare radicalmente quando sarà svelato qualcosa di più del progetto che il regista di Avatar: Fuoco e Cenere (al cinema dal 17 dicembre) sta mandando avanti con la cantante Billie Eilish. Classe 2001, quest'ultima è impegnatissima col suo tour "Hit Me Hard and Soft", stesso nome del suo terzo album uscito l'anno scorso, dopo che il suo fenomeno è scoppiato nel 2019 con "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", proseguendo con "Happier than Ever" (2021). In attesa di ulteriori dettagli sulla collaborazione tra Eilish e il grande regista, Billie ha solo titillato la nostra attenzione e quella dei fan, con queste parole: "Alcuni avranno notato che quassù ci sono più camere del solito. In pratica, non posso dire molto, ma quello che posso dire è che sto lavorando su qualcosa di molto, molto speciale con una persona che si chiama James Cameron, e che sarà in 3D. Prendetela come volete, in questi quattro spettacoli qui a Mancheter, voi e io, siamo parte di una cosa che sto facendo con James. Forse lui è qui nel pubblico da qualche parte. Mi sa che indosserò questo preciso vestito per tipo quattro giorni!"