Bill Murray si difende dalle accuse: "Mi hanno messo su una graticola, il mondo vuole provare che sono un mostro"

News Cinema

Dopo lo scherzo infausto che ha bloccato la produzione di Being Mortal, e una carriera compromessa da testimonianze sempre più severe su di lui, Bill Murray ha discusso della sua situazione al podcast The Daily del New York Times.

Lo stop alla lavorazione di Being Mortal, a causa di un incidente sul set legato al comportamento di Bill Murray, è costato alla star un rallentamento della sua carriera, perché - come spesso accade in questi casi - oltre al fatto in sé, hanno cominciato a pesare altre testimonianze negative sul suo atteggiamento nel corso degli anni. Murray, dopo il patteggiamento per 100.000 dollari, ha riflettuto sulla sua situazione e su tutte quelle accuse, ospite del podcast The Daily del New York Times. Leggiamo come si è difeso. Leggi anche Dopo 22 anni, Bill Murray spiega il finale di Lost in Translation: cos'ha detto all'orecchio a Scarlett Johansson?

Bill Murray: "Ho interpretato un orrido verme e non mi sono reso conto di esserlo"