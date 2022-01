Bill Murray rivela che sarà "un cattivo" in Ant-Man and the Wasp: Quantumania

News Cinema

Che nel cast del film Marvel Ant-Man and the Wasp ci fosse anche Bill Murray lo sapevamo. Che facesse il cattivo no!

La notizia che anche Bill Murray fosse entrato nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci era giunta qualche mese fa. L'attore ha recentemente fatto una lunga chiacchierata con Eli Manning, un famoso ex quarterback di football americano che ha militato per tutta la carriera nei New York Giants e ora fa una serie di video intervistando varie celebrità per il canale youtube della sua ex squadra. Manning ha 41 anni ed è un grande fan di Murray, lo si capisce con le tante e specifiche domande che gli fa mentra mangiano tacos e passeggiano sulle passerelle del fiume Hudson a New York.

Tra queste domande c'è un accenno al film Marvel sopracitato e Manning chiede all'attore quale sia il suo superpotere. "Il mio superpotere è che sono un cattivo" risponde Murray. La conversazione vira subito sul fronte goliardico a proposito di Paul Rudd eletto qualche settimana fa uomo più sexy del mondo. Ok, direte voi, è pur sempre Bill Murray che parla, un imprevedibile sornione che se può prendere in giro qualcuno non ci pensa due volte. Quello che dice può essere ciò che gli passa per la testa in quel momento e non avere alcun fondamento. È vero, ma l'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è fissata per il luglio del 2023, quindi abbiamo tutto il tempo per speculare amabilmente su notizie e non notizie, da qui ai prossimi mesi.

Murray aveva detto queste parole alcune settimane fa a un giornale tedesco, parlando del regista del film Peyton Reed:

Di recente ho fatto un film Marvel. Forse non dovrei dirvelo, ma non importa. In ogni caso, alcuni erano molto sorpresi di vedermi accettare un progetto del genere. Ma per me la cosa era parecchio chiara: conoscevo il regista e mi piaceva davvero tanto. Era divertente, umile, tutto quello che vuoi da un regista. E fece quella storia di cheerleader anni fa, Ragazze nel pallone, che per me era ottima. Quindi ho accettato, anche se come attore generalmente non sono interessato a questi enormi adattamenti di fumetti... mettiamola così: il regista è un brav'uomo, e ora almeno posso dire di aver provato com'è girare un flm Marvel. Ma non credo che avrò bisogno di farne un altro. E per tornare alla domanda precedente, credo di avere tendenzialmente naso per evitare le trappole di quest'ambiente. Fortunatamente, la maggior parte dei bravi artisti sono anche brave persone. Almeno questa è l'esperienza che ho avuto io con i miei amici.

Il film segna il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, affiancanti, oltre che da Murray, anche da Jonathan Majors nel ruolo del vero cattivo Kang Il Conquistatore. Le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantunmania si sono concluse e l'uscita al cinema è prevista per il 28 luglio 2023.