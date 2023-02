Big George Foreman: il trailer originale del biopic sul grande pugile afroamericano

News Cinema

Il film è diretto da George Tillman Jr., e vede protagonisti Khris Davis nei panni del pugile due volte campione del mondo dei pesi massimi, Sullivan Jones un quelli di Mohammed Ali e Forest Whitaker in quelli dell'allenatore di Foreman, Doc Broadus. Ecco il trailer di Big George Foreman.

Il titolo completo è Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World, e dice più o meno tutto quello che c'è da dire al riguardo.

Uno dei più grandi pugili della storia, Foreman - medaglia d'oro alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, campione del mondo dei massimi per la prima volta nel 1973 e poi, una seconda, a 45 anni suonati e dopo essere diventato pastore, nel 1994 - ha avuto al sfortuna di incrociare sulla sua strada un marziano come Muhammad Ali, che il 30 ottobre nel 1974 gli inflisse la sua prima sconfitta e gli tolse il titolo mondiale nell'incontro più leggendario della storia della boxe, il cosiddetto Rumble in the Jungle, quello cui ruota, per esempio, l'Ali di Michael Mann.

Ora arriva il regista George Tillman Jr. a raccontare la storia incredibile e sorprendente di Foreman, in questo film che ha sceneggiato assieme a Frank Baldwin e che vede lo stesso pugile tra i produttori esecutivi. A interpretarlo sullo schermo è Khris Davis, Forest Whitaker interpreta il suo storico allenatore, Doc Broadus, mentre Sullivan Jones è la nemesi Ali. A completare il cast ci sono anche Jasmine Mathews, Lawrence Gilliard Jr., John Magaro e Sonja Sohn.

Questo è il trailer ufficiale originale di Big George Foreman, che negli USA debutterà al cinema il 28 aprile:





Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World è basato sulla straordinaria storia vera di uno dei più grandi ritorni di tutti i tempi e sul potere di trasformazione delle seconde opportunità. Alimentato da un'infanzia povera, Foreman ha incanalato la sua rabbia fino a diventare medaglia d'oro olimpica e campione del mondo dei pesi massimi, seguito da un'esperienza di quasi morte che lo ha portato dal ring della boxe al pulpito. Ma quando vede la sua comunità in difficoltà dal punto di vista spirituale e finanziario, Foreman torna sul ring e passa alla storia reclamando il suo titolo, diventando il più vecchio e improbabile campione del mondo dei pesi massimi di sempre. Diretto dall'acclamato regista George Tillman Jr. da una storia di Dan Gordon e Frank Baldwin & George Tillman Jr. e da una sceneggiatura di Baldwin & Tillman, il film è interpretato da Khris Davis (Judas and the Black Messiah) nel ruolo di Foreman e dal premio Oscar® Forest Whitaker nel ruolo dell'allenatore e mentore di Foreman, Doc Broadus.