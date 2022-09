Beverly Hills - Axel Foley: Eddie Murphy nella prima foto (rubata) dal set

Se proprio ieri vi abbiamo dato notizia che nel cast di Beverly Hills Cop 4 ci sono anche Joseph Gordon Levitt e Taylour Page, e soprattutto che il titolo del film è Beverly Hills: Axel Foley, siamo oggi felici di condividere con voi la prima foto di Eddie Murphy sul set.

Diretto da Michael Molloy, Beverly Hills: Axel Foley sembra avere una sceneggiatura interessante, dal momento che Eddie Murphy non avrebbe mai e poi mai accettato di reinterpretare il poliziotto di Detroit Axel Foley se non avesse letto un ottimo copione. I fan dell’attore sono scettici e alcuni dichiarano che non si potrà ripetere la magia dei primi 3 film: Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills e Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills, diretti rispettivamente da Martin Brest, Tony Scott e John Landis. Forse a infondere un po’ di sfiducia agli ammiratori della serie è stato Il Principe cerca figlio, nel quale, nonostante la bravura di Murphy, non hanno trovato ciò che cercavano, e infatti per la critica il film è stato un ni. Ricordiamo che il capostipite della saga, uscito nel 1984, incassò in tutto il mondo 315 milioni di dollari, trasformando Eddie Murphy in una star dell'olimpo Hollywoodiano. All’epoca l'attore aveva nel curriculum solamente 48 ore e Una poltrona per due.

La foto dal set di Beverly Hills: Axel Foley è uno scatto rubato e condiviso su Twitter. Si vedono Eddie Murphy e la troupe che stanno girando su un marciapiede, e che si tratti proprio di Beverly Hill Cop 4 lo si capisce dal giubbotto indossato dall’attore: la mitica giacca dei Detroit Lions. Accanto alla foto leggiamo:

Tutto sembra insomma filare liscio per Beverly Hills: Axel Foley, che però non ha ancora una data di uscita

Driving home and pass by movie set. Not totally unusual, but it was active which was rare. Stopped at red light and looked over, realized it was Beverly Hills Cop and I made eye contact with Eddie Murphy after the scene. We just nodded hello at each other lol! pic.twitter.com/aaYgw5kBcV